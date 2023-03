Disney+ está preparando una nueva serie llamada “Daredevil: Born Again” que traerá de regreso a uno de los personajes más queridos de Marvel interpretado por Jon Bernthal.

Según informó The Hollywood Reporter, el actor se unirá a los ya confirmados Charlie Cox y Vincent D’Onofrio, quienes interpretaron a Matt Murdock y Wilson Fisk (Kingpin) respectivamente en la serie de Netflix “Daredevil”.

Los fanáticos están emocionados de volver a ver al popular Bernthal en el papel de The Punisher, un personaje que interpretó con gran éxito en el pasado.

PEN 25.9 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 44.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 37.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR

Aunque aún no se han dado a conocer más detalles sobre la trama, la inclusión de Bernthal promete una serie emocionante y llena de acción para los amantes del género de superhéroes.

¿Quién es Jon Bernthal?

Jon Bernthal es un actor talentoso y versátil, conocido por su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. Desde su primer papel en la serie de televisión “The Class” en 2006 hasta su más reciente aparición en la película “Those Who Wish Me Dead” en 2021, Bernthal ha demostrado su habilidad para sumergirse en cualquier papel y hacerlo suyo.

Uno de los papeles más conocidos de Bernthal fue el de Shane Walsh en la serie de televisión “The Walking Dead”. Su interpretación del personaje fue ampliamente elogiada por los fanáticos y la crítica por su intensidad y la manera en que logró hacer que el personaje fuera tanto odiado como amado. Su papel como Frank Castle en “Daredevil” y “The Punisher” también fue muy destacado, ya que Bernthal logró llevar la oscuridad y la complejidad del personaje de manera magistral.

A lo largo de su carrera, Bernthal ha demostrado que puede desempeñarse en diferentes géneros y tipos de personajes, desde dramas hasta películas de acción y comedia. Su presencia en pantalla es poderosa y su capacidad para interpretar personajes con profundidad y realismo es impresionante.

Lista de series y películas donde participó Jon Bernthal

Series de televisión:

The Walking Dead (2010-2012) como Shane Walsh

Mob City (2013) como Joe Teague

Daredevil (2016-2018) como Frank Castle / The Punisher

The Punisher (2017-2019) como Frank Castle / The Punisher

The Walking Dead: Red Machete (2017) como Shane Walsh

Películas:

World Trade Center (2006) como Christopher Amoroso

The Air I Breathe (2007) como el vendedor de carne

Day Zero (2007) como Dixon

The Ghost Writer (2010) como Rick Ricardelli

Rampart (2011) como Dan Morone

Snitch (2013) como Daniel James

The Wolf of Wall Street (2013) como Brad

Fury (2014) como Grady “Coon-Ass” Travis

Sicario (2015) como Ted

Baby Driver (2017) como Griff

Widows (2018) como Florek Gunner

Ford v Ferrari (2019) como Lee Iacocca

Those Who Wish Me Dead (2021) como Ethan Sawyer