Después del mucho tiempo, el Oscar vuelve a tener entre sus favoritas películas muy disputadas. Con gran recibimiento de la crítica, las cintas que competirán por el galardón más importante del cine reúne a diferentes actores, directores y equipos de producción a la altura de la ceremonia estrella de la pantalla grande.

Este 2020, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas celebrará su edición No. 92 en el Dolby Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos), en una gala sin maestro de ceremonias y con fuerte presencia de las plataformas de streaming; entre las que destacan “The Irishman” y “Marriage Story”.

LOS NOMINADOS AL OSCAR 2020

“Joker” es la favorita de la gala más importante del cine con once nominaciones, partiendo con ventaja ante las cintas “The Irishman”, “1917” y “Once Upon a Time... in Hollywood”, las cuales tienen diez candidaturas cada una.

Por el galardón a Mejor película, competirán “Once Upon a Time... in Hollywood”, “The Irishman”, “Ford v Ferrari”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Little Women”, “Marriage Story”, “1917” y “Parasite”.

La categoría Mejor actor contará con las candidaturas de Antonio Banderas (“Dolor y gloria”), Joaquin Phoenix (“Joker”), Adam Driver (“Marriage Story”), Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time... in Hollywood”) y Jonathan Pryce (“The Two Popes”).

Finalmente, el galardón a Mejor actriz tendrá como aspirantes a Cynthia Erivo (“Harriet”), Scarlett Johansson (“Marriage Story”), Saoirse Ronan (“Little Women”), Charlize Theron (“Bombshell”) y Renée Zellweger (“Judy”).

HORA Y CANAL

ALFOMBRA ROJA:

La ‘red carpet’ del Oscar 2020 se transmitirá en vivo desde la señal de E! Entertainment (canal 302 Movistar) y podrás seguir las incidencias del paso de las estrellas desde la cuenta oficial de Facebook de los premios y las redes sociales de E!.

Estados Unidos (hora del este): 5 p.m.

Perú: 5:00 p.m.

México: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

CEREMONIA:

La gala se transmitirá por la señal de ABS (Estados Unidos) y TNT (Latinoamérica). En Movistar, TNT es el canal 102, mientras que por Claro está disponible en el canal 22. En Direct TV, TNT está disponible en los canales 502.

Estados Unidos (hora del este): 8 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m. del lunes 10

ONLINE y AFTER PARTY:

Puedes ver online la ceremonia del Oscar 2020 por medio de la plataforma digital TNT GO, mientras que el ‘after party’ organizado por E! Entertainment se transmitirá en vivo desde la señal dicho canal (canal 302 Movistar).

MÁS DETALLES DEL OSCAR 2020

Por segundo año consecutivo, el Oscar 2020 no contará con maestro de ceremonias. Sin embargo, diferentes figuras subirán al escenario para presentar los premios de la noche. Entre ellas se encuentran Salma Hayek, Brie Larson, Ray Romano, Diane Keaton, Utkarsh Ambudkar, Spike Lee y Rebel Wilson.

Además, Keanu Reeves, James Corden, Beanie Feldstein, Zack Gottsagen, Shia LaBeouf, George MacKay, Steve Martin, Maya Rudolph y Sigourney Weaver también serán presentadores de la edición No. 92.

The final countdown! Here is the latest round of #Oscars presenters. pic.twitter.com/QOVAvRG1eL — The Academy (@TheAcademy) February 3, 2020

Otra de las novedades de este año será la presencia de la cantante Billie Eilish en la ceremonia central de los Premios Oscar 2020. La joven de 18 años acaba de alzarse como ganadora indiscutible del Grammy 2020, en los que se llevó los cuatro premios principales. Se espera que en el Oscar pueda interpretar los éxitos de su disco “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” (2019).

Janelle Monáe será otra de las artistas que se presentarán en la ceremonia. Como se recuerda, la cantante originaria de Kansas también es actriz y fue aclamada por su participación en la cinta “Moonlight” (2016).

Finalmente, una de las novedades más llamativas de la gala la tendrá el menú, que estará compuesto por bocaditos y otros platos de origen vegetal (aptos para veganos) en gran parte; aunque no de manera total.

El menú para el Governors Ball, un evento glamoroso celebrado inmediatamente después de la ceremonia de los Oscar, estará un 70% compuesto de vegetales, cereales o semillas, mientras que un 30% de los alimentos contendrá carne y pescado.

