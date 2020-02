La noche del domingo 9 de febrero se celebrará la esperada ceremonia del Oscar 2020, en la que se premiará lo mejor del cine en el 2019. La gala de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficos tendrá lugar en el tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles, pero podrá ser visto en canales de cable locales.

Entre las películas que se disputarán la categoría más importante de la noche están “Once Upon a Time... in Hollywood”, “The Irishman”, “Ford v Ferrari”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Little Women”, “Marriage Story”, “1917” y “Parasite”. Pero estas no son las únicas cintas que buscarán llevarse la ansiada estatuilla dorada. Aquí te informamos de cuándo y cómo puedes ver el esperado espectáculo.

¿CUÁNDO COMIENZA EL OSCAR?

Alfombra roja

Si bien el gran atractivo del Oscar es la ceremonia, la alfombra roja es también parte de la tradición de Hollywood. Este ritual, donde los nominados y sus acompañantes se lucen con lo último de la moda, comenzará a las 5:00 p.m. (hora del Perú) y podrá ser visto en la señal de E! Entertainment (canal 302 en Movistar, 103 en Claro y 222 en DirectTV). Aquí el comienzo de la alfombra roja en diversos países:

Estados Unidos (hora del este) : 5 p.m.

Perú : 5:00 p.m.

México : 5:00 p.m.

Colombia : 5:00 p.m.

Ecuador : 5:00 p.m.

Venezuela : 6:00 p.m.

Chile : 7:00 p.m.

Argentina : 7:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

La gala

Después del glamour de la alfombra roja comenzará la ceremonia. En Latinoamérica esta se transmitirá por TNT (102 en Movistar, 22 en Claro y 502 en DirectTV) a partir de las 8 p.m. También podrás ver la ceremonia a través de la plataforma digital TNT GO, aunque esta también requiere que tengas una cuenta activa en uno de los operadores de cable. Aquí el comienzo de la ceremonia dependiendo del país.

Estados Unidos (hora del este) : 8:00 p.m.

Perú : 8:00 p.m.

México : 8:00 p.m.

Colombia : 8:00 p.m.

Ecuador : 8:00 p.m.

Venezuela : 9:00 p.m.

Chile : 10:00 p.m.

Argentina : 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m. del lunes 10

Posterior a la ceremonia habrá un ‘after party’ organizado por E! Entertainment (canal 302 en Movistar, 103 en Claro y 222 en DirectTV) en el que podrás ver a algunos de los ganadores y los nominados a los premios de la Academia interactuar y relajarse después de la gala.

¿QUÉ ESPERAR DE LA CEREMONIA?

Como en el 2019, este año la ceremonia del Oscar tampoco tendrá maestro de ceremonia. Lo que sí tendrá es una miriada de presentadores entre los cuales se cuentan Salma Hayek, Brie Larson, Ray Romano, Diane Keaton, Utkarsh Ambudkar, Spike Lee y Rebel Wilson.

También subirán al escenario Keanu Reeves, James Corden, Beanie Feldstein, Zack Gottsagen, Shia LaBeouf, George MacKay, Steve Martin, Maya Rudolph y Sigourney Weaver.

La ceremonia también contará con números musicales. La principal intérprete es la joven cantante Billie Eilish, fresca de su indiscutible triunfo en los Grammy 2020 donde se llevó los cuatro principales premios, aunque no será la única.

Los ganadores del Oscar Elton John y Randy Newman interpretarán algunos números para animar la ceremonia. Estarán acompañados con la voz de Elsa, Idina Menzel y las actrices Cynthia Erivo y Chrissy Metz, quienes interpretarán sus propios números.

En la ceremonia también estará presente la compositora y conductora irlandesa Eímear Noone, quien dirigirá una orquesta que interpretará muestras de las cinco bandas sonoras nominadas a los premios de la Academia.

LAS FAVORITAS A GANAR EL OSCAR

“Joker” es la favorita de la gala más importante del cine con once nominaciones, partiendo con ventaja ante las cintas “The Irishman”, “1917” y “Once Upon a Time... in Hollywood”, las cuales tienen diez candidaturas cada una.

Por el galardón a Mejor película, competirán “Once Upon a Time... in Hollywood”, “The Irishman”, “Ford v Ferrari”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Little Women”, “Marriage Story”, “1917” y “Parasite”.

La categoría Mejor actor contará con las candidaturas de Antonio Banderas (“Dolor y gloria”), Joaquin Phoenix (“Joker”), Adam Driver (“Marriage Story”), Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time... in Hollywood”) y Jonathan Pryce (“The Two Popes”).

Finalmente, el galardón a Mejor actriz tendrá como aspirantes a Cynthia Erivo (“Harriet”), Scarlett Johansson (“Marriage Story”), Saoirse Ronan (“Little Women”), Charlize Theron (“Bombshell”) y Renée Zellweger (“Judy”).

