Estamos a la vuelta de esquina del premio Oscar, a celebrarse este domingo 9 de febrero. Con la temporada de premios ya en el espejo retrovisor, hicimos esta nota para mantener el puntaje de cada una de las principales películas del 2019 en los más importantes galardones del año. Ya pasamos los Globos de oro el 5 de enero, los Critic Choice Movie Awards el 12 de enero, los Producer’s Guild Awards (PGA) el 18 de enero, el Screen Actors Guild (SAG) el 19 de enero, y el Directors Guild Awards (DGA) el 25 de enero.

También ya terminaron el Writer Guild Award (WGA) el 1 de febrero y los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta por sus siglas en inglés), que se transmitieron el pasado 2 de febrero. Un rápido recuento de estos galardones nos pone a “1917” de Sam Mendes como la película con más premios antes del Oscar con 14 estatuillas en diferentes certámenes. Le sigue “Once Upon a Time in Hollywood” de Quentin Tarantino con nueve, “Joker” de Todd Phillips con ocho y “Parasite” de Bong Joon-ho con siete. A pesar de unas buenas reseñas, las películas de Netflix se han quedado atrás con “Marriage Story” de Noah Baumbach a la cabeza con cuatro premios, “The Irishman” de Martin Scorsese con uno y “The Two Popes” de Fernando Meirelles con las manos vacías. Aquí nuestros cuadros:

Cuadro general - Ganadores

Globos de oro Critics’ Choice Awards PGA SAG DGA WGA Bafta Premios Oscar Total “Joker” 2 2 0 1 0 0 3 Pendiente 8 “Once Upon a Time in Hollywood” 3 4 0 1 0 0 1 Pendiente 9 “The Irishman” 0 1 0 0 0 0 0 Pendiente 1 “Marriage Story” 1 1 0 1 0 0 1 Pendiente 4 “1917” 2 3 1 0 1 0 7 Pendiente 14 “The Farewell” 1 0 0 0 0 0 0 Pendiente 1 “Hustlers” 0 0 0 0 0 0 0 Pendiente 0 “Dolemite Is My Name” 0 2 0 0 0 0 0 Pendiente 2 “The Two Popes” 0 0 0 0 0 0 0 Pendiente 0 “Parasite” 1 2 0 1 0 1 2 Pendiente 7 “Dolor y Gloria” 0 0 0 0 0 0 0 Pendiente 0 “Uncut Gems” 0 0 0 0 0 0 0 Pendiente 0 “Bombshell” 0 1 0 0 0 0 1 Pendiente 2 “Little Women” 0 1 0 0 0 0 1 Pendiente 2 “Jojo Rabbit” 0 1 0 0 0 1 1 Pendiente 3 “Ford v Ferrari” 0 0 0 0 0 0 1 Pendiente 1

“Joker”

Director: Todd Phillips

Elenco: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz y Frances Conroy

Argumento: En una nueva interpretación del origen del villano de Batman, la cinta cuenta la historia del comediante fallido Arthur Fleck, así como su descenso a la locura y el nihilismo.

Premios relevantes: Golden Globe a Mejor actor - drama (Joaquin Phoenix) y Mejor banda sonora (Hildur Guðnadóttir); Critics’ Choice Awards a Mejor actor (Joaquin Phoenix) y Mejor banda sonora (Hildur Guðnadóttir); SAG Award a Mejor actor principal (Joaquin Phoenix); Bafta al Mejor actor principal (Joaquin Phoenix), Mejor reparto (Shayna Markowitz) y Mejor banda sonora (Hildur Guðnadóttir).





Ganador Nominado Globos de oro 2 4 Critics’ Choice Awards 2 6 Producer’s Guild Awards (PGA) 0 1 Screen Actors Guild (SAG) 1 2 Directors Guild Awards (DGA) 0 0 Writer Guild Award (WGA) 0 1 Bafta 3 11 Premios Oscar Pendiente 11

“Once Upon a Time... in Hollywood” / “Había una vez en Hollywood”

Director: Quentin Tarantino

Elenco: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie.

Argumento: En los años dorados de Hollywood, la estrella en descenso Rick Dalton y su amigo, el doble de acción Cliff Booth, cruzan su camino con los de la Familia Manson.

Premios relevantes: Globos de oro a Mejor actor de reparto (Brad Pitt), Mejor película - musical o comedia y Mejor guion (Quentin Tarantino); Critics’ Choice Awards a Mejor película y Mejor actor de reparto (Brad Pitt); SAG Award Mejor actor de reparto (Brad Pitt); Bafta a Mejor actor de reparto (Brad Pitt).

Ganador Nominado Globos de oro 3 5 Critics’ Choice Awards 4 12 Producer’s Guild Awards (PGA) 0 1 Screen Actors Guild (SAG) 1 4 Directors Guild Awards (DGA) 0 1 Writer Guild Award (WGA) 0 0 Bafta 1 10 Premios Oscar Pendiente 10

“The Irishman” / “El irlandés”

Director: Martin Scorsese

Elenco: Robert DeNiro, Al Pacino y Joe Pesci

Argumento: La película cuenta la historia del sicario de la mafia Frank Sheeran a través de cuatro décadas de su vida, así como sus relaciones de amistad y lealtad con el capo Russell Bufalino y el jefe sindical Jimmy Hoffa.

Premios relevantes: Critics’ Choice Awards a Mejor elenco.

Ganador Nominado Globos de oro 0 5 Critics’ Choice Awards 1 14 Producer’s Guild Awards (PGA) 0 1 Screen Actors Guild (SAG) 0 4 Directors Guild Awards (DGA) 0 1 Writer Guild Award (WGA) 0 1 Bafta 0 10 Premios Oscar Pendiente 10

“Marriage Story” / “Historia de un matrimonio”

Director: Noah Baumbach

Elenco: Adam Driver, Scarlett Johansson, Laura Dern, Ray Liotta y Alan Alda

Argumento: Un director de teatro y una actriz se ven involucrados en un duro proceso de divorcio. ¿Surgirá algo de las cenizas de su matrimonio?

Premios relevantes: Globo de oro a Mejor actriz de reparto (Laura Dern); Critics’ Choice Awards a Mejor actriz de reparto (Laura Dern); SAG Award a Mejor actriz de reparto (Laura Dern); Bafta a Mejor actriz de reparto (Laura Dern)

Ganador Nominado Globos de oro 1 6 Critics’ Choice Awards 1 8 Producer’s Guild Awards (PGA) 0 1 Screen Actors Guild (SAG) 1 3 Directors Guild Awards (DGA) 0 0 Writer Guild Award (WGA) 0 1 Bafta 1 5 Premios Oscar Pendiente 6

“1917”

Director: Sam Mendes

Elenco: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq, Colin Firth y Benedict Cumberbatch

Argumento: Durante la Primera Guerra Mundial, dos soldados británicos son encargados la misión imposible de viajar a través de territorio enemigo contra el reloj para llevar un mensaje que podría salvar la vida de más de mil de sus colegas.

Premios relevantes: Globos de oro a Mejor película - drama y Mejor director (Sam Mendes); Critics’ Choice Awards a Mejor director (Sam Mendes/empate con Bong Joon Ho) y Mejor cinematografía (Roger Deaki); PGA Award a Mejor película; Director’s Guild Awards a Mejor director (Sam Mendes); Bafta a Mejor película, Mejor director (Sam Mendes) y Mejor cinematografía, entre otros (Roger Deakins).

Ganador Nominado Globos de oro 2 3 Critics’ Choice Awards 3 8 Producer’s Guild Awards (PGA) 1 1 Screen Actors Guild (SAG) 0 0 Directors Guild Awards (DGA) 1 1 Writer Guild Award (WGA) 0 1 Bafta 7 9 Premios Oscar Pendiente 10

“The Farewell”

Director: Lulu Wang

Elenco: Awkwafina, Tzi Ma, Diana Lin, Zhao Shuzhen, Lu Hong, y Jiang Yongbo.

Argumento: La familia de Billi regresa a China bajo la excusa de una boda falsa para pasar tiempo con la matriarca de la familia, quien sin conocerlo solo le quedan un par de semanas para vivir.

Premios relevantes: Mejor actriz en un musical o comedia (Awkwafina)

Ganador Nominado Globos de oro 1 2 Critics’ Choice Awards 0 4 Producer’s Guild Awards (PGA) 0 0 Screen Actors Guild (SAG) 0 0 Directors Guild Awards (DGA) 0 0 Writer Guild Award (WGA) 0 0 Bafta 0 1 Premios Oscar Pendiente 0

“Hustlers” / “Estafadoras de Wall Street”

Director: Lorene Scafaria

Elenco: Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo y Cardi B

Argumento: La película se centra en Destiny y Ramona, dos bailarinas exóticas que juntas planean cómo estafar a sus ricos y exitosos clientes de Wall Street.

Ganador Nominado Globos de oro 0 1 Critics’ Choice Awards 0 1 Producer’s Guild Awards (PGA) 0 0 Screen Actors Guild (SAG) 0 1 Directors Guild Awards (DGA) 0 0 Writer Guild Award (WGA) 0 0 Bafta 0 0 Premios Oscar Pendiente 0

“Dolemite Is My Name”

Director: Craig Brewer

Elenco: Eddie Murphy, Keegan-Michael Key y Mike Epps

Argumento: Trata sobre Rudy Ray Moore y la creación durante los años 70s de su personaje de Dolemite, el cual se convierte en una estrella en los círculos ‘underground’.

Premios relevantes: Critics’ Choice Awards a Mejor comedia.

Ganador Nominado Globos de oro 0 2 Critics’ Choice Awards 2 4 Producer’s Guild Awards (PGA) 0 0 Screen Actors Guild (SAG) 0 0 Directors Guild Awards (DGA) 0 0 Writer Guild Award (WGA) 0 0 Bafta 0 0 Premios Oscar Pendiente 0

“The Two Popes” / “Los dos papas”

Director: Fernando Meirelles

Elenco: Anthony Hopkins y Jonathan Pryce

Argumento: Explora la relación entre Benedicto XVI y su sucesor, Francisco, durante una de las mayores crisis de la Iglesia Católica durante la época moderna: la renuncia de alguien de la silla de San Pedro.

Ganador Nominado Globos de oro 0 4 Critics’ Choice Awards 0 2 Producer’s Guild Awards (PGA) 0 0 Screen Actors Guild (SAG) 0 0 Directors Guild Awards (DGA) 0 0 Writer Guild Award (WGA) 0 0 Bafta 0 5 Premios Oscar Pendiente 3

“Gisaengchung” / “Parásitos” / “Parasite”

Director: Bong Joon-ho

Elenco: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik y Park So-dam

Argumento: Una familia al borde de la pobreza ve una nueva oportunidad cuando uno de sus integrantes empieza a dar clases particulares al domicilio de otra familia adinerada. Desde entonces el destino de ambos grupos quedarán irreversiblemente relacionados.

Premios relevantes: Globo de oro a Mejor película en idioma extranjero; Critics’ Choice Awards a Mejor director (Bong Joon Ho/empate con Sam Mendes) y Mejor película en idioma extranjero; SAG Award a Mejor elenco en una película; Writer’s Guild Awards a Mejor guion original Bong Joon Ho y Han Jin Won; Bafta a Mejor película no en inglés y Mejor guion original.

Ganador Nominado Globos de oro 1 3 Critics’ Choice Awards 2 7 Producer’s Guild Awards (PGA) 0 1 Screen Actors Guild (SAG) 1 1 Directors Guild Awards (DGA) 0 1 Writer Guild Award (WGA) 1 1 Bafta 2 4 Premios Oscar Pendiente 6

“Dolor y Gloria”

Director: Pedro Amodóvar

Elenco: Antonio Banderas, Penélope Cruz, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas y Julieta Serrano.

Argumento: El director de cine Salvador Mallo reflexiona de su pasado en el ocaso de su carrera.

Ganador Nominado Globos de oro 0 2 Critics’ Choice Awards 0 2 Producer’s Guild Awards (PGA) 0 0 Screen Actors Guild (SAG) 0 0 Directors Guild Awards (DGA) 0 0 Writer Guild Award (WGA) 0 0 Bafta 0 1 Premios Oscar Pendiente 2

“Uncut Gems”

Director: Josh y Benny Safdie

Elenco: Adam Sandler, Lakeith Stanfield, Idina Menzel, Judd Hirsch, Eric Bogosian y Pom Klementieff.

Argumento: Un vendedor de joyas aficionado a las apuestas ve su vida personal y profesional afectada por su obsesiva búsqueda de su golpe de suerte.

Ganador Nominado Globos de oro 0 0 Critics’ Choice Awards 0 4 Producer’s Guild Awards (PGA) 0 0 Screen Actors Guild (SAG) 0 0 Directors Guild Awards (DGA) 0 0 Writer Guild Award (WGA) 0 0 Bafta 0 0 Premios Oscar Pendiente 0

“Bombshell”

Director: Jay Roach

Elenco: Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie., John Lithgow

Argumento: Cuenta una versión ficcionalizada del caso de los escándalos sexuales a varias mujeres que trabajaban en Fox News por parte de su fundador, Roger Ailes.

Premios relevantes: Bafta al Mejor maquillaje.

Ganador Nominado Globos de oro 0 2 Critics’ Choice Awards 1 4 Producer’s Guild Awards (PGA) 0 0 Screen Actors Guild (SAG) 0 4 Directors Guild Awards (DGA) 0 0 Writer Guild Award (WGA) 0 0 Bafta 1 3 Premios Oscar Pendiente 3

“Little Women” / “Mujercitas”

Director: Greta Gerwig

Elenco: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet, Laura Dern, Bob Odenkirk, James Norton, Chris Cooper y Meryl Streep

Argumento: En la octava adaptación de la novela de Louisa May Alcott, la cinta explora la vida de las hermanas March en el contexto de la Guerra Civil estadounidense.

Premios relevantes: Critics’ Choice Awards a Mejor guion adaptado (Greta Gerwig); Bafta al Mejor diseño de vestuario

Ganador Nominado Globos de oro 0 2 Critics’ Choice Awards 1 9 Producer’s Guild Awards (PGA) 0 1 Screen Actors Guild (SAG) 0 0 Directors Guild Awards (DGA) 0 0 Writer Guild Award (WGA) 0 1 Bafta 1 5 Premios Oscar Pendiente 6

“Jojo Rabbit”

"Jojo Rabbit" se coronó como la película favorita del público. (Foto: Difusión)

Director: Taika Waititi

Elenco: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Sam Rockwell y Scarlett Johansson.

Argumento: Un solitario niño alemán cuyo ídolo y amigo imaginario es una versión idealizada de Adolfo Hitler ve su mundo puesto cabeza abajo luego de descubrir que su madre esconde a una joven judía en el ático.

Premios relevantes: Critics’ Choice Awards a Mejor joven actor/actriz (Roman Griffin Davis); Writer’s Guild Award a Mejor guion adaptado (Taika Waititi); Bafta a Mejor guion adaptado (Waititi).

Ganador Nominado Globos de oro 0 2 Critics’ Choice Awards 1 7 Producer’s Guild Awards (PGA) 0 1 Screen Actors Guild (SAG) 0 2 Directors Guild Awards (DGA) 0 1 Writer Guild Award (WGA) 1 1 Bafta 1 6 Premios Oscar Pendiente 6

“Ford v Ferrari”

Christian Bale interpreta a Ken Miles en "Ford v. Ferrari" ("Contra lo imposible"), la nueva cinta de 20th Century fox. (Fuente: AP)

Director: James Mangold

Elenco: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Tracy Letts, Josh Lucas, Noah Jupe, Remo Girone y Ray McKinnon .

Argumento: Cansado de siempre perder ante Ferrari en las 24 Horas de Le Mans, Henry Ford II encarga al diseñador de autos Carroll Shelby (Damon) y el conductor británico Ken Miles (Bale) crear y pilotear un auto capaz de vencer la racha ganadora de la escudería italiana.

Premios relevantes: Bafta a Mejor edición (bajo el título alterno de “Le Mans ’66”.

Ganador Nominado Globos de oro 0 1 Critics’ Choice Awards 0 5 Producer’s Guild Awards (PGA) 0 1 Screen Actors Guild (SAG) 0 2 Directors Guild Awards (DGA) 0 0 Writer’s Guild Awards 0 0 Bafta 1 3 Premios Oscar Pendiente 4

