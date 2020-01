En enero del 2009 la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas cometió un error fatal en su categoría de Mejor película: obviar la nominación a la críticamente laureada “The Dark Knight” de Christopher Nolan. Y aunque la película terminó ganando un Oscar a Mejor edición de sonido y un premio póstumo por Mejor actor de reparto a Heath Ledger por su interpretación como el sociopático Guasón, los fans de cómics nunca olvidaron la afrenta. Diez años después, otro payaso vuelve a estar en boca de todos por una nominación al Oscar y los fans de las historietas cómicas están mirando con interés.

Por supuesto que nos estamos refiriendo a “Joker”, película dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix que acaba de ser nominada en cuatro categorías de los Globos de Oro 2020, ceremonia que comienza el 5 de enero la informalmente llamada temporada de premios para el cine que culmina con el Oscar el 9 de febrero.

Las esperanzas de Warner Bros. son altas para la cinta, ya que esta ha roto todas las expectativas al convertirse en el primer filme para mayores de 18 años en superar los mil millones de dólares en taquilla, así como volverse en la cinta basada en una historieta más rentable hasta la fecha.

"Joker" trata sobre Arthur Fleck (Phoenix), un comediante fallido y con problemas mentales que es ignorado y abusado por la sociedad. El abuso sufrido ante la diferencia de las autoridades lo lleva al camino de la locura y el nihilismo, convirtiéndose en el agente del caos que conocemos de los cómics de Batman.

Las nominaciones a “Joker” en los Globos de Oro 2020 son a Mejor película - drama, Mejor director (Todd Phillips), Mejor actor - drama (Joaquin Phoenix) y Mejor banda sonora (Hildur Guðnadóttir). Con cuatro posibilidades de ganar tres de las categorías más deseadas, “Joker” se posiciona para tener un muy buen 2020 y se encuentra entre los favoritos para ser nominados para los premios Oscar. Pero al final del día ¿llorará o reirá el payaso?

Opiniones encontradas

Quizás con un protagonista tan controvertido como el Guasón, eran inevitables las opiniones encontradas que se formaron en torno a la película y que hacen difícil predecir si se llevará algún galardón a su casa.

Y es que, más que ninguna otra película en los últimos años, “Joker” ha dejado a los amantes y especialistas del séptimo arte algo esquizofrénicos. Si no cómo explicar que en la premiere de la película en el Festival de Venecia, donde recibió ocho minutos de ovación tras su proyección y se llevó el codiciado León de Oro, la película se convirtió en un blanco de críticas.

"Desolador y juvenil", declaró el crítico de Guardian, Jordan Hoffman. "Una película con un cinismo tan vasto y permanente que termina dejando la experiencia de verla todavía más falta de sustancia que su mala estética", agrega el crítico de New Yorker, Richard Brody.

Y mientras unos alabaron que la película se inspirara en dos clásicos de Martin Scorsese como “Taxi Driver” y “El rey de la comedia”, otros lamentaron que la imitación solo se acerca a lo superficial de lo producido por el maestro del cine mafioso. “'Joker' carece de la inteligencia o el peso de lo mejor de Scorsese”, señalaba Matthew Rozsa de Salon.com.

Estas opiniones encontradas se hicieron más visibles luego del estreno de la cinta el 3 de octubre. Es así que "Joker" mantiene ‘solo’ un 69% de 'frescura' en el portal Rotten Tomatoes, un puntaje algo bajo para en la mayoría de casos para ser nominado para un premio. Sin embargo, la película también tiene un 88% de aprobación por parte del puntaje de audiencia, popularidad que podría permitir a la película a participar en más galas.

Los ingredientes para el éxito

Hay muchos factores que influyen que una película sea nominada a un galardón, siendo la popularidad solo uno de los factores para que sea considerada.

Su éxito en las taquillas es también un factor importante, aunque por supuesto no indispensable como lo han demostrado películas queridas por la crítica que monetariamente fracasaron (“Children of Men” y “Hugo” por ejemplo). Este no será un problema para “Joker”, que ha generado US$1.054 millones alrededor en taquillas alrededor del mundo.

Lo mismo ocurrió con “Black Panther”, película que hizo historia al ser la primera cinta basada en un superhéroe en recibir una nominación a Mejor película en el Oscar. Por supuesto, la cinta de Marvel tenía una serie de factores, como la representación de minorías, que ayudaron a asegurar su codiciada nominación.

Un último factor a considerar es el de impacto en el ráting. Con esto nos referimos a que tanto nominar una película puede influir en el número de espectadores de las propias ceremonias. Con premios como los Globos de Oro, los Bafta y los Oscar sufriendo de una hemorragia de audiencia, el nominar una película tan popular podría ayudar a recuperar su público perdido.

El factor Phoenix

Quizás la mayor fortaleza de "Joker", y su mejor posibilidad para ganar un Oscar u otro premio, sea su actor principal, Joaquín Phoenix, cuya magistral y tortuosa interpretación como Arthur Fleck ha sido casi universalmente bien recibida por la crítica.

La actuación de Joaquin Phoenix ha sido celebrada casi universalmente por la crítica. (Foto: Warner Bros.)

Phoenix ya es un viejo veterano para los premios de la Academia, habiendo sido nominado tres veces a lo largo de su carrera: en 2001 como Mejor actor de reparto por "Gladiador", en 2006 por Mejor actor por "Walk the Line" y, en la misma categoría, en 2013 por "The Master".

De llevarse este galardón, Phoenix haría historia de Hollywood al convertirse en el primer actor en ganar una de las cinco categorías más importantes del Oscar (Mejor película, director, actor, actriz y guion) en una cinta basada en personajes de historietas.

Los premios que se vienen

Pero los Globos de Oro no son los únicos premios importantes para "Joker". La cinta también recibió siete nominaciones para los Critics Choice Awards en categorías como Mejor actor (Phoenix), película, guion, maquillaje, cinematografía, compositor y diseño de producción. Notablemente ausente es la nominación a Todd Phillips por Mejor director en la ceremonia que tendrá lugar el 12 de enero del 2020.

Otros galardones importantes de la temporada de premios que todavía no han revelado sus nominados son el Producer’s Guild Awards (PGA) del 18 de enero; el Screen Actors Guild (SAG) del 19 de enero; el Director Guild Awards (DGA) del 25 de enero, el Writer Guild of America Awards (WGA) del 1 de febrero y finalmente el British Academy of Film and Television Arts (Bafta) el 2 de febrero.