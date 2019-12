La batalla entre Netflix y HBO continúa, esta vez en el contexto de los Globos de Oro 2020, donde los dos gigantes del entretenimiento volvieron a medir fuerzas para ver quién se llevará la mayor cantidad de premios.

El servicio de streaming Netflix fue indudablemente el ganador de la contienda, con 34 nominaciones en las categorías de películas y televisión. Sin embargo, si solo se cuenta esta última categoría, la pelea fue mucho más cercana, al presentar 17 nominaciones sobre las 15 de HBO.

Netflix estuvo ayudado por series como "The Crown" y "Unbelievable", ambas con cuatro nominaciones, mismo número conseguido por "Chernobyl" de HBO. La situación fue también cambio de la situación que vimos en los Premios Emmy 2019, donde HBO le llevaba ventaja a Netflix en nominaciones con 137 vs 117.

Un gran ausente entre las nominaciones fue “Game of Thrones”. La serie de HBO fue ignorada en la categoría de Mejor serie – drama, la cual se decidirá entre “Big Little Lies”, “The Crown”, “Killing Eve”, “The Morning Show” y “Succession”.

Mostrando cómo está cambiando rápidamente la producción en televisión, 30 de los nominados pertenecieron a los servicios de streaming (Netflix, Hulu, Prime Video y AppleTV+), mientras que 18 nominaciones pertenecieron a canales de cable premium como HBO y Showtime, resaltó una nota de Variety. Canales de cable básicos como BBC America y USA Network recibieron siete nominaciones, mientras que la televisión abierta no se llevó ninguna.

Netflix y la pantalla grande

"Marriage Story", "The Irishman" y "The Two Popes" dominaron las categorías de películas en los Globos de Oro.

Es así que la película dirigida por Noah Baumbach y protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver fue la cinta más nominada del certamen con seis posibilidades de llevarse un premio.

"The Irishman" de Scorsese no se quedó atrás, con cinco nominaciones, incluyendo Mejor actor de reparto para tanto Al Pacino como Joe Pesci.

Mientras tanto, “The Two Popes” de Fernando Meirelles fue nominado en cuatro categorías Mejor película - drama, Mejor actor principal - drama (Jonathan Pryce), Mejor actor de reparto (Anthony Hopkins) y Mejor guion.