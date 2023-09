¿Es la inteligencia artificial la salvación de la humanidad o su reemplazo? ¿Puede un androide ser más humano que alguien de carne y hueso? Estas interrogantes, tratadas por la ciencia ficción en la pantalla grande con películas como “Metrópolis” (1927), “Blade Runner” (1982) y “The Terminator” (1984), ha cobrado renovada relevancia en la actualidad con los enormes avances de esta revolucionaria tecnología ha tenido en los últimos años, haciendo más plausible un futuro donde el hombre viva lado a lado con su creación electrónica.

Tan relevante el debate que no sorprende que una de las producciones más esperadas del año gire alrededor del tema. Dirigida por Gareth Edwards (“Godzilla”), quien escribió el guion junto a Chris Weitz (“About a Boy”), “Resistencia” (“The Creator” en inglés) tiene lugar en un mundo alternativo donde la robótica se encuentra mucho más desarrollada y los Estados Unidos ha iniciado una guerra de exterminación contra las inteligencias artificiales, radicadas principalmente en el sudeste de Asia.

La película gira en torno a Joshua (John David Washington), un exoperativo de fuerzas especiales que se infiltra en territorio enemigo en búsqueda de información sobre su desaparecida esposa Maya (Gemma Chan) como parte de una operación para eliminar una superarma que podría cambiar el rumbo de la guerra. Esta termina teniendo la forma de una pequeña niña (Madeleine Yuna Voyles), que cuenta con el poder de controlar toda la tecnología, incluyendo el armamento estadounidense.

En conversación con El Comercio, Edwards admitió que, a pesar de lo increíblemente actual del tema de la película, este llegó casi por casualidad. “Me gustaría decir que todo fue parte de mi plan maestro, pero no tenía idea de lo que pasaría cuando comencé a escribir el guion hace cuatro años”, consideró. “Mientras estábamos filmando vi, al igual que todos, esta transcripción de una conversación que un empleado de Google tuvo con una IA que se sintió muy convincente. Incluso ahora juego con ChatGPT y es difícil aceptar que este no tiene consciencia, que es solo un programa. Creo que nuestro filme trata de eso, de preguntarse si está esta cosa realmente viva y si son personas reales ”.

La revolucionaria tecnología también se encuentra en el centro de debates en Hollywood y las recientes huelgas de guionistas y actores se deben, en parte, por el posible uso de la inteligencia artificial para quitarle el trabajo a los humanos.

En ese aspecto, Gareth Edwards señaló que el cambio es inevitable, pero que no debe ser visto como algo completamente negativo. “Es obvio que va a afectar a un montón de trabajos e industrias, como también lo hicieron la electricidad, las computadoras y el internet”, indicó. “ Es uno de esos avances tecnológicos que, una vez que el caos y la locura terminen de calmarse, se convertirán parte de nuestra vida cotidiana y creo que llegaremos al punto que miraremos atrás y no vamos a querer regresar a lo de antes .”

El director Gareth Edwards en el set de "Resistencia" ("The Creator"), junto a su joven estrella Madeleine Yuna Voyles. (Foto: 20th Century Studio) / Glen Milner

-Encontrando el futuro en el pasado-

Clásicos de la ciencia ficción no son la única inspiración de la película. Y si bien sus futuristas ciudades recuerdan a filmes como “Blade Runner” y “Ghost in the Shell” (1995), gran parte de sus escenas de acción ocurren en paisajes del sudeste asiático como campos de arroz y caudalosos ríos, trayendo a la memoria a cintas bélicas como “Apocalypse Now” (1979).

“ Lo que me encanta del sudeste de Asia es que toma cosas del pasado como la espiritualidad, la religión y la mitología y las pone al lado de cuestiones del futuro lejano como naves espaciales y robots ”, señaló el cineasta. “Aceptan de la ciencia ficción estas futuristas y esperanzadoras versiones de la sociedad, sin dejar atrás sus tradiciones. Además, la idea de ver un monje robot en los campos de arroz era una imagen que nunca había visto en una película y sentí que, si no lo filmaba yo y alguien más lo hacía, me pondría muy celoso.”

Otra inspiración que el realizador acepta es “Star Wars”, franquicia a la que ingresó en 2016 al dirigir “Rogue One”, y con la que comparte elementos como tener entre sus protagonistas a un grupo de especialistas infiltrándose en territorio enemigo y un equivalente a la Estrella de la Muerte.

"Resistencia" está ambientada en el sudeste asiático y fue filmada en Tailandia. / Courtesy of 20th Century Studios

“(‘Resistencia’) está probablemente relacionada a ‘Star Wars’ en el hecho que he visto esas películas millones de veces y cuando hago filmes también hay estéticas similares”, afirmó. “E stoy orgulloso de alguna manera de eso, ya que ‘Star Wars’ es casi el modelo para este tipo de cintas. Lo que aspiran a ser ”.

“Resistencia” llega a los cines el 28 de septiembre.