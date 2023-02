El día de ayer, The Walt Disney Company sorprendió a sus fanáticos anunciado que una quinta entrega de la entrañable película de juguetes, Toy Story, estaba en proceso de creación. La sorpresa fue tanta ya que después del fracaso de ‘Lightyear’, donde en el mismo Allen manifestó su desacuerdo con su producción, pensamos que la saga había terminado.

Así que mientras los fanáticos celebramos el regreso de los tiernos juguetes, ha sido la voz original de Buzz Lightyear quien reveló su regreso. Poco después del anuncio de la producción de Toy Story 5, Tim Allen reveló que estará de vuelta dándole vida al mejor amigo de Woody.

“Nos vemos pronto Woody, eres un hombrecito triste y extraño y tienes mi lástima. ¡Y vamos a un número 5! ¡Hasta el infinito y más allá!”, escribió en sus redes sociales.

Como sabemos, cuando se anunció que la voz del personaje principal de ‘Lightyear’ no sería la de Allen sino vendría de la mano de Chris Evans muchos fanáticos no estuvieron de acuerdo. Al respecto, Tim manifestó que no estaba de acuerdo con este personaje y sus seguidores concordaron en que no era lo mismo sin él, además que sintieron que reemplazaron a Allen del papel.

“Realmente no hay Toy Story, Buzz sin Woody (…) No tiene relación con Buzz… Desearía que hubiera una mejor conexión”, opinó Tim Allen sobre ‘Lightyear’.

Y ‘Lightyear’, como sabemos, fue un fracaso de taquilla para Pixar, además que fue prohibida en varios países conservadores debido a un beso homosexual que aparecía escasos segundos en la cinta.

Aún no se ha confirmado, pero esperamos que todo el elenco original regrese en esta quinta entrega, en especial Tom Hanks, quien le da vida al intrépido vaquero Woody.