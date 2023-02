El próximo 17 de febrero llega a los cines de todo el mundo “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, la tercera película de la saga protagonizada por Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer y Michael Douglas.

En esta nueva entrega, los protagonistas Scott Lang (Paul Rudd) y Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) convertidos en Ant-Man y Wasp junto con su hija Cassie Lang y los padres de ella, Hank Pym (Michael Douglas) y Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) exploran el Reino Quántico para dentro de él, interactuar con extrañas criaturas y embarcarse en una aventura nunca antes vivida.





Si aún no viste ninguna película de “Ant-Man”, pero estás animado por hacerlo aunque un poco perdido con la historia, te decimos qué películas del UCM debes ver antes de ir al cine o esperar a verla en streaming.

"Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" (2021)



La película de Marvel Studios “Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings” es el debut de un nuevo héroe llamado Shang-Chi, interpretado por Simu Liu . Después de dejar atrás a su padre y a la misteriosa organización Ten Rings, Shang-Chi lleva una existencia tranquila. Años más tarde, cuando los Diez Anillos lo atacan, se ve obligado a enfrentar su historia. Su conexión con “Ant-Man” se revela en la escena post créditos de la película que no te diremos qué pasa para no spoilearte.

Parte del poster de "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos". Foto: Marvel

"Doctor Strange en el multiverso de la locura" (2022)



Después de los eventos de “Spider-Man: No Way Home” y el hechizo que lanza que rompe el multiverso, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) viaja a través de múltiples universos y se une a la adolescente America Chavez ( Xochitl Gomez ) mientras lucha para restaurar la realidad con la ayuda de Wong (Benedict Wong) frente a Scarlet Witch (Elizabeth Olsen ). Este viaje alucinante a un todavía desconocido multiverso da pie a que las opciones de nuevos escenarios se abran en la recién llegada “Quantumania”.

Afiche de "Doctor Strange en el multiverso de la locura" (2022)

"Pantera Negra: Wakanda para siempre" (2022)



Después de la muerte del rey T’Challa (Chadwick Boseman), la reina Ramonda (Angela Bassett) y su hija Shuri (Letitia Wright) trabajan para proteger a Wakanda de enemigos externos. Mientras los habitantes de Wakanda buscan comenzar un nuevo capítulo sin su querido líder, los héroes deben unirse y trazar un rumbo para su nación.

Esta es la fecha en la que 'Black Panther: Wakanda Forever' llegará a Disney Plus. (Foto: Disney)

"Spider-Man: Sin camino a casa" (2021)



Si te decimos que veas “Doctor Strange en el multiverso de la locura”, debes ver también “Spider-Man: Sin camino a casa” (2021), para ver el origen del multiverso que lo cambió y cambiaría el UCM para siempre.

TAMBIÉN VER -"Vengadores: Infinity War" (2018) -'Vengadores: Endgame' (2019) -"Capitán América: Civil War" (2016) -"Ant-Man: el hombre hormiga" (2015) -"Ant-Man and the Wasp" (2018)

Como dato adicional, podemos destacar que “Ant-Man y la Avispa” (2015) recaudó US$ 519,311,965 a nivel mundial mientras que “Ant-Man and the Wasp” (2018) US$ 622.7 millones.

Logrará ¿“Ant-Man and the Wasp: Quantumania”? superar a sus antecesoras?

