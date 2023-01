Durante el Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario este lunes 9 de enero, se transmitió el tráiler final de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’. Esta cinta de Marvel tendrá una duración de 2 horas con 5 minutos convirtiéndose en la película más larga de la trilogía, siendo superada tan solo por un minuto por Dr Strange: Multiverse of madness.

En el adelanto podemos ver de regreso a Scott Lang (Paul Rudd) con su familia disfuncional, ya que quedó atrapado en el reino cuántico casi el mismo tiempo en el que desapareció la mitad de la humanidad en el blip provocado por Thanos.

Además de que se desarrollará la historia de Kang, el conquistador, quien es el villano que sustituirá a Thanos en las nuevas películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Lang se involucra con Kang después de que su hija, Cassie Lang, crea un Quantum Beacon y sin querer contacta al villano, quien se encuentra atrapado en el Reino Cuántico y necesita la ayuda de Scott para liberarse y causar estragos en el Multiverso.

Entonces, Ant-Man debe usar su experiencia e inteligencia para salvar a su hija de un trágico destino. Aún es muy pronto para afirmarlo, pero tal vez Scott ayudando a Kang es lo que conducirá a ‘Avengers: The Kang Dynasty’, la próxima entrega del UCM. Quantum Realm debería convertirse en su propio personaje en Quantumania, y los fans se encuentran expectantes a revelar los misterios que este trae consigo.

¿CUÁNDO SE ESTRENA ‘ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA’?

El largometraje que dará inicio a la Fase 5 del UCM se estrenará el 17 de febrero. Seguida de la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia, también de Marvel Studios.