El rodaje de la primera película de Luca Guadagnino en Estados Unidos, “Bones and all”, ha comenzado esta semana en el estado de Ohio y alrededores, con un reparto encabezado por Timothée Chalamet, Taylor Russell y Mark Rylance.

Se trata de una nueva colaboración de Guadagnino y Chalamet tras el éxito de “Call me by your name” (2017). André Holland, Jessica Harper, Michael Stuhlbarg, David Gordon-Green, Francesca Scorsese y Chloë Sevigny completan el reparto, según un comunicado de los productores difundido hoy.

De nuevo se trata de la adaptación de una novela, en este caso “Bones & All” de Camille DeAngelis, con un guion adaptado por su colaborador habitual David Kajganich (“Suspiria,” “A Bigger Splash”).

Y también coincide con “Call me by your name” en tratarse de la historia de un primer amor, esta vez entre Maren, una mujer joven aprendiendo a sobrevivir al margen de la sociedad, y Lee, un vagabundo intenso y privado de sus derechos, que se unen en una odisea de miles de kilómetros a lo largo y ancho de los Estados Unidos de Reagan, indica la sinopsis. Pese a sus mejores esfuerzos, todos los caminos conducen a su aterrador pasado y a una situación final en la que su amor será puesto a prueba.

La película es una producción de Frenesy Film Company y Per Capita Productions, con Giovanni Corrado y Raffaella Viscardi como productores ejecutivos. Aunque rodada en Estados Unidos la financiación es italiana.

