El actor británico Tom Holland compartió que eliminó sus cuentas de Instagram, Twitter y otras redes sociales ya que presentaba una adicción a esas plataformas en el 2022.

“Estaba pasándolo muy mal con el trabajo por lo agotador que era. […] Por eso decidí eliminarme Instagram porque sentía que era adicto a esa versión falsa de mi vida que estaba adueñándose de todo”, comentó el actor a un podcast del Reino Unido.

Tom Holland tuvo problemas con el alcohol

Por otro lado, el intérprete de Spiderman contó también que tuvo problemas con el consumo de bebidas alcohólicas, en el que llegó a tener días en el que se despertaba únicamente con a intención de ingerir algún ‘trago’.

“Me despertaba pensando en eso. Estaba mirando el reloj. ¿Cuándo son las 12 horas?”, comentó Holland. En ese sentido, añadió que: “Realmente estaba luchando y comencé a preocuparme mucho de que tal vez tenía un problema con el alcohol”.

La crítica de Holland contra los medios de comunicación

Ante el anuncio de eliminar sus redes sociales para proteger su salud mental, el actor comentó que estuvo disgustado con algunos medios de comunicación, ya que “catalogaban negativamente a la salud mental”

“Intenté ponerme ahí y decir: ‘Me voy a tomar un descanso de redes porque siento que mi salud mental se beneficiará de ello’. Y lo que me molesta es que la prensa se centró en eso y trató de inventarse que estaba teniendo una crisis mental. Y lo que me incomodó fue que, si hubiera tenido una crisis mental, no era cosa suya informar sobre ello”, indicó Tom.