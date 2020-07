Tras la nueva fecha de estreno de “Tenet”, este sería el calendario cinematográfico de 2021 La nueva cinta de Christopher Nolan se estrenará finalmente desde el 26 de agosto en Europa y Asia. Mientras "Wonder Woman 1984", "Black Widow" y "No Time To Die" esperan estrenar en Estados Unidos en lo que queda del 2020. A la par, los casos de Covid-19 en ese país no dejan de aumentar

1/22 La pandemia generada por el coronavirus viene ocasionando una gran crisis en Hollywood y el resto de cines del mundo.

2/22 Antebellum. Cinta de terror protagonizada por Jena Malone, Janelle Monáe, Eric Lange, Jack Huston. Fecha de estreno: 21 de agosto de 2020. Foto: Lionsgate

3/22 The New Mutants. Cinta de ciencia ficción de Marvel. Protagonizan: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Blu Hunt. Fecha de estreno: 28 de agosto de 2020.

4/22 Bill and Ted Face the Music. Comedia protagonizada por Keanu Reeves, Alex Winter, Samara Weaving, Brigette Lundy-Pain. Fecha de estreno: 1 de setiembre de 2020. Foto: United Artists

5/22 The King's Man. CInta de aventura, crimen y suspenso con Gemma Arterton, Daniel Brühl, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes. Estreno: 18 de septiembre de 2020. Foto: Fox

6/22 Wonder Woman 1984. Secuela de la exitosa Wonder Woman de 2017. Protagonizan Gal Gadot, Connie Nielsen, Pedro Pascal, Chris Pine. Fecha de estreno: 2 de octubre de 2020. Foto: Warner Bros.

7/22 Black Widow. Primera cinta en solitario de la Viuda Negra. Con Scarlett Johansson, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Rachel Weisz. Fecha de estreno: 6 de noviembre de 2020. Foto: Walt Disne

8/22 No Time to Die. La última cinta de Daniel Craig como el agente “007”. Actúan también Ana de Armas, Léa Seydoux y Ralph Fiennes. Fecha de estreno: 20 de noviembre de 2020. Foto: Metro-Goldwyn-Mayer

9/22 Free guy. Comedia con Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi y Joe Keery. Fecha de estreno: 11 de diciembre de 2020. Foto: Fox

10/22 Mulan. Clásico de Disney readaptado con actores de carne y hueso. Protagonizan: Liu Yifei. Fecha de estreno: Sin especificar. Foto: Disney

11/22 The Eternals. Nueva cinta de Marvel. correspondiente a la fase 4 del UCM. Con: Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Salma Hayek. Fecha de estreno: 12 de febrero de 2021

12/22 Ghostbusters: Afterlife. Cinta ambientada en el Universo original de Los Cazafantasmas. Protagonizan: Paul Rudd, Sigourney Weaver, Bill Murray. Fecha de estreno: 5 de marzo de 2021.

13/22 F9 (Fast and Furious 9). La novena de la saga de Fast and Furious. Protagonizada por Vin Diesel, Charlize Theron y Helen Mirren. Fecha de estreno: 2 de abril de 2021

14/22 Monster Hunter. Nueva adaptación de un videojuego, Monster Hunter. Con Milla Jovovich, Tony Jaa, TI. Fecha de estreno: 23 de abril de 2021

15/22 Godzilla vs. Kong. Nueva cinta sobre los famosos personajes de Hollywood. Con: Millie Bobby Brown, Eiza González, Alexander Skarsgård, Rebecca Hall. Fecha de estreno: 21 de mayo de 2021.

16/22 Cruella. Precuela de Disney de la historia de los 101 dálmatas. Protagonizan: Emma Stone, Mark Strong, Emma Thompson, Paul Walter Hauser. Fecha de estreno: 28 de mayo de 2021

17/22 El Conjuro 3. Tercera parte de la franquicia.Protagonizan: Patrick Wilson y Vera Farmiga. Fecha de estreno: 4 de junio de 2021.

18/22 Venom: Let There Be Carnage. Secuela de la cinta de 2018. Protagonizan: Tom Hardy, Stephen Graham, Michelle Williams, Woody Harrelson. Fecha de estreno: 25 de junio de 2021

19/22 Top Gun: Maverick. Secuela de la cinta de 1986. Protagonizan: Tom Cruise, Val Kilmer, Jon Hamm y Jennifer Connelly. Fecha de estreno: 2 de julio de 2021

20/22 The Batman. Una nueva versión del Hombre Murciélago con Robert Pattinson como protagonista. Fecha de estreno: 1 de octubre de 2021

21/22 Fantastic Beasts and Where to Find Them 3. Tercera parte del spin-off de la precuela de Harry Potter. Protagonizan: Eddie Redmayne, Johnny Depp, Jude Law, Ezra Miller, Katherine Waterston. Fecha de estreno: 12 de noviembre de 2021

22/22 "Spider-Man 3". Tercera parte de las cintas sobre el héroe arácnido protagonizado por Tom Holland. Fecha de estreno: 17 de diciembre de 2021