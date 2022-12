En el 2021, justo cuando se cumplían 20 años de la declaración del perro viringo como Patrimonio Cultural de la Nación, Felipe Coaquira Charca (Arequipa, 1978) tuvo casi una revelación. Así nos lo cuenta el ganador del XIII Concurso Nacional de Pintura del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): “Cuando fui a buscar una lona apropiada para la elaboración de mi obra, luego de mucho tiempo encontré una de un color blancuzco y no muy gruesa, que me la vendía una señora muy apurada. La compré y noté que tenía una mancha como de chicha morada. Cuando traté de sacar el manchón, no pude; así que la corté y después de unos días vi que la lona tenía la figura de un perrito”. Para entonces, Coaquira ya tenía definidos los personajes de su obra en bocetos, pero sentía que le faltaba algo. La respuesta estaba ahí, en la tela manchada.

El resultado de aquel trabajo fue su premiada “Historias de sonata en el reino viringo” –que hoy forma parte de la colección del Museo Central del BCRP–, pieza que combina la técnica del bordado con hilos, algo del patrimonio arequipeño de la zona del Colca y estampas costumbristas, inspiradas en las acuarelas que mandaba a hacer Martínez Compañón o que pintaba Pancho Fierro.

Coaquira vivió en Chile casi 15 años, y allí participó en un curso de elaboración textil mapuche, pueblo originario de la zona sur de Chile. Cuenta que esa experiencia despertó su interés en los bordados. “A veces la gente ve el arte textil como algo menor, pero no es así porque integra muchas disciplinas en una”, señala este artista, que confiesa haber reconectado con su patrón genético, pues creció viendo a su abuela girando el huso y a su madre cosiendo.

“Historias de sonata en el reino viringo”, obra en la que Coaquira pinta y borda estampas costumbristas. (Foto: Archivo personal)

Viva la reina

En la obra de Coaquira, los hilos son la trama que se yuxtapone al color; el artista debía montar y desmontar su pieza y llevarla del bastidor a la máquina de coser para plasmar cada personaje.

Una pareja en el bautizo de un perro sin pelo peruano; un noble viringo ingresa a caballo; cuatro músicos interpretan una sonata, mientras otro parece cantarle a su ñusta; la coya se comunica a través de un cartel con el conquistador español; arcángeles, simbólicas flores de texao y un detalle fundamental: al lado izquierdo, el viringo sentado al trono no es macho sino hembra. Es la forma como Coaquira rinde homenaje a la mujer, a su revaloración en lo profesional, a las pioneras del arte textil contemporáneo, como la diseñadora alemana Anni Albers (1899-1994). “Ella estudió en la Bauhaus y quiso seguir cursos de pintura, pero por el hecho de ser mujer la mandaron a tejer”, cuenta.

Como parte del premio, el BCRP alista para el 2023 una exposición con la obra de Coaquira. El artista ya puso manos a la obra: “Desde la impronta de la fibra y el trabajo textil haré una serie de piezas sobre temas de identidad. Mitos e historias orales no conocidas, que no tienen fuentes definidas, no solo sobre Arequipa, sino de distintas partes del Perú”.