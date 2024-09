¿Estás a punto de terminar el colegio y no sabes qué carrera elegir? No estás solo. Esta es una preocupación común entre los jóvenes de 4to y 5to de secundaria. Pensando en ello, nació Comet Fest, el festival educativo más grande del Perú, organizado por Intercorp. Este evento brinda a los estudiantes toda la información y orientación sobre las posibilidades de emprender estudios superiores a nivel nacional e internacional.

La cuarta edición del festival educativo se realizará de manera presencial el 28 de septiembre en Lima y virtual el 12 de octubre para todo el Perú

En Comet Fest, los estudiantes vivirán una experiencia educativa inspiradora y dinámica. Podrán participar en charlas motivacionales, talleres interactivos y actividades diseñadas para ayudarlos a descubrir sus intereses y explorar distintas opciones de educación superior. Además, podrán asistir a una feria universitaria donde conocerán instituciones nacionales e internacionales, todo en un ambiente dinámico que incluye espacios lúdicos y conciertos para hacer de esta experiencia única.

En Intercorp están convencidos de que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo del país. Por eso, impulsan diversas iniciativas que aseguran una educación de calidad en cada etapa del aprendizaje—desde la escolar hasta la técnica y superior—haciendo que sea accesible y descentralizada para todos los estudiantes. Comet Fest refleja esta visión, ofreciendo a los jóvenes las herramientas y oportunidades necesarias para abrirles un mundo de posibilidades.

“Comet Fest, junto con la Beca Cometa, son algunas de nuestras iniciativas más importantes. A través de ellas, buscamos contribuir al desarrollo del país, acompañando a los jóvenes en su preparación para tomar las mejores decisiones”, señaló Jorge Yzusqui, cofundador y director de Comet Fest.

Entre las universidades de Estados Unidos que estarán presentes en Comet Fest 2024 se encuentran Harvard (exclusivo en virtual), Dartmouth College, Universidad de Pennsylvania (UPENN), Brown University, University of Notre Dame, Stanford University así como University of California - Berkeley, New York University (NYU), University of Chicago, Arizona State University (ASU) y el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Quienes deseen realizar sus estudios en estas instituciones con todos los gastos pagados, podrán conocer más a profundidad sobre Beca Cometa, iniciativa de Intercorp que cada año brinda 20 becas completas para que jóvenes peruanos talentosos realicen sus estudios de pregrado en las universidades más importantes de Estados Unidos. A la fecha, 34 becarios ya se encuentran cursando sus estudios, y más de 65 están completando su formación con Cometa Camp, etapa de preparación del programa, para poder postular a las universidades de Estados Unidos.

Para los estudiantes que se encuentren en provincias y que no puedan asistir a las actividades presenciales, el Fest también se realizará de forma virtual el 12 de octubre.

Para así disfrutar de todas las actividades, en ambos casos, deben inscribirse en el portal somoscometa.com.

Información sobre el evento

Universidades e institutos que participarán en la feria:

UTP, Universidad la Agraria, UNTELS, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Mayor de San Marcos, Universidad Cayetano Heredia, Universidad Ricardo Palma, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Privada del Norte, Universidad San Martín de Porres, Universidad Científica del Sur, TECSUP, Cordon Bleu, UCAL, Universidad Científica del Sur, PUCP, ESAN y UTEC.

Instituto Pedagógico de Monterrico, IESTP Argentina, Cibertec, Toulouse Lautrec, SISE, Corriente Alterna, ZEGEL, IDAT, ISIL y SENATI.

Harvard (exclusivo en virtual), Dartmouth College, Universidad de Pennsylvania (UPENN), Brown University, University of Notre Dame, Stanford University University of California - Berkeley, New York University (NYU), University of Chicago, Arizona State University (ASU) y el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Oportunidades en el extranjero e idiomas:

Education USA, Speexx, City Tactic, Global Admissions Center, University of West London, ICPNA.

Potencia tu perfil:

Yunkawasi, Techo Perú, Proa voluntarios, Minkando, LALA, Clubes de Ciencia

Orientación y becas:

MOVE, Beca Cometa, Pronabec

Ponentes principales:

Stefano Peschiera: Deportista profesional de vela. Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024.

Milena Warthon: Cantautora de Pop Andino. Ganadora de Viña del Mar 2023, una de las 50 mujeres más poderosas y creativas 2023, Mejor Cantautora joven 2023.

Alessandra Yupanqui: Co-founder & directora Editorial de Sapiens. Creadora de contenido. Activista andina.

Javier Echevarría: Psicólogo, actor y orientador vocacional. Fundador de MOVE.

