Esa ciudad gris que amamos

La Lima de antaño, esa gloria señorial tan célebre y rigurosa como sus habitantes, ¿sigue siendo tan horrible como la pintaron? ¿Qué postearía, por ejemplo, un improbable Sebastián Salazar Bondy en Facebook? "Imaginad un desierto de arena que se extiende a lo largo del Océano por más de dos mil millas; a la mitad de esta escuálida costa imaginad un oasis de una cincuentena de kilómetros, rico en la más lujuriosa vegetación tropical, y en medio de este oasis una metrópoli incierta, risueña, civilizadísima, aunque aislada del mundo", escribía en 1931 un ignoto viajero italiano apellidado Barazzoni.

La cita, más o menos lujuriosa, pasaría desapercibida si no la glosaría en cuerpo y alma Sebastián Salazar Bondy, el ‘odiador’ más célebre de Lima. "Y no es enteramente el recuerdo de sus antiguos terremotos, ni la sequedad de sus cielos áridos, que nunca llueven; no son esas cosas las que hacen de la impasible Lima la ciudad más triste y extraña que se pueda imaginar, sino que Lima ha tomado el velo blanco, y así acrecienta el horror de la angustia", dijo, eso sí, un perfecto 'antilimeño' como Herman Melville.

"Halloween" (2005). (Foto: Miguel Carrillo)

—Ciudad magia—

Y entonces, ¿qué hacemos con Lima, la horrible? Mirar lo que se esconde tras la niebla, suponemos. Hasta encontrar lo que un limeño contemporáneo y de pura cepa diga algo. Por ejemplo, Mario Testino (Lima, 1954): "Uno de los placeres de regresar a Lima de adulto es descubrir a los artistas peruanos contemporáneos cuyo trabajo comparte temas comunes sobre la exploración de una conciencia nacional. Yo decidí incorporar el trabajo de ellos en un libro junto con imágenes que representan la Lima de hoy e imágenes de la Lima que quedan en mis recuerdos, de cuando crecí en los años 70", dice Testino.

Imagen del Casino de Miraflores, desde el cielo, tomada por Evelyn Merino-Reyna

Y agrega: "Por años busqué un libro sobre Lima para poder enseñar a todas las personas que piensan que Perú es en las montañas llenas de llamas, que no es así. Para mí la magia de Lima está en la mezcla y quería hacer un libro que enseñe esta increíble diversidad". El creador, que vive en Londres y pasa sus días pensando en Lima, declara también: "Estoy especialmente agradecido a los artistas cuyo trabajo aparece en este libro por todo lo que me han hecho descubrir y también porque me di cuenta de que mi trabajo es parte de una estética colectiva, la que pertenece a nuestra ciudad. Espero que este libro ayude a que la gente descubra cuán fantástica es Lima".

Un libro que abre, como corresponde, con la imagen de una sucesión de mototaxis de techo amarillo sosteniendo determinada la perspectiva gris: el cielo de Lima. Que según Testino son "una explicación y memoria de mi ciudad natal. Una narración fotográfica de una realidad rica, difícil e impredecible. Como la ciudad, el libro es una celebración de la mezcla y una síntesis de las diferentes formas de ser peruano".

”Nicky” (2000), de la serie Día de Matrimonio, de Nancy Chappell.

Y para celebrar a esa Lima que todos queremos ver, sobre todo después de algún triunfo bicolor, el connotado fotógrafo nacional aterrizó entre nosotros para anunciar lo que viene: una exhibición en el museo, una muestra digital, charlas para pensar Lima, un ciclo de cine dedicado a la ciudad y una noche de absoluta fiesta destinada a ver las 160 imágenes producidas entre 1963 y 2007 por más de 60 fotógrafos, artistas, fotoperiodistas, arquitectos y diseñadores. Todo lo cual, en parte, ya está en el libro de Testino, autografiado por el autor, y que viaja acompañado de una colección cápsula inspirada en sus fotos y gráfica: un canto sublime, digamos.

Lugar: Museo MATE.

Dirección: Av. Pedro de Osma 409, Barranco.

Inauguración: sábado 6, 7 p.m.