Blink-182, una de las bandas icónicas del pop punk, desembarca por primera vez en Perú y Sudamérica con un esperado concierto que promete ser una experiencia inolvidable para los aficionados del género. Conformada por Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker, la agrupación ha superado desafíos y obstáculos en sus 31 años de trayectoria, desde separaciones hasta accidentes, pero ahora llegan con toda la energía para brindar un espectáculo histórico.

La llegada de la banda a Lima, programada inicialmente para el año pasado, se ha materializado luego de un retraso debido a una lesión sufrida por Travis Barker, quien se dislocó un dedo durante un ensayo. Pero ahora, con el entusiasmo renovado, Blink-182 ha elegido Perú como el punto de partida de su gira sudamericana. Desde su arribo al Aeropuerto Jorge Chávez, el trío ha demostrado su emoción y ha recibido una cálida bienvenida por parte de sus seguidores peruanos.

Tras su llegada, los integrantes se han hospedado en Miraflores, donde han sido recibidos con algarabía por sus fanáticos, quienes no dudaron en expresar su entusiasmo durante la llegada y en las inmediaciones del hotel. Además, Blink-182 ha aprovechado para explorar las calles de Lima, disfrutando de la gastronomía local y compartiendo momentos con algunos afortunados seguidores que han tenido la oportunidad de conocerlos y fotografiarse junto a ellos.

Blink-182 llegó a Lima para su concierto en el estadio San Marcos. (Foto: 3 Puntos)

¿Dónde será el concierto?

El evento de Blink-182 en Lima, un acontecimiento que ha generado gran expectativa entre los fanáticos del pop punk en Perú, se llevará a cabo en el emblemático Estadio San Marcos.

¿A qué hora será el evento?

Las puertas del Estadio San Marcos se abrirán a las 4:30 p.m., mientras que la banda telonera 6 Voltios se presentará a las 6:30 p.m. The Offspring tomará el escenario a las 8:00 p.m., y finalmente, Blink-182 comenzará su actuación a las 9:00 p.m.

Horarios de Blink-182 en Lima

¿Quiénes abrirán el concierto?

El concierto de Blink-182 en Lima contará con una apertura de alto calibre a cargo de dos destacadas bandas: el grupo peruano 6 Voltios, conocido por su estilo punk rock enérgico, y la legendaria banda estadounidense The Offspring, cuyo repertorio de himnos rebeldes promete elevar la temperatura del evento. Ambos actos prepararán el escenario para la actuación principal de Blink-182, prometiendo una noche inolvidable llena de pasión y vitalidad para los fanáticos del pop punk.

¿Cuál es el precio de las entradas?

PRECIOS CON TARJETA BBVA

Cancha 1: S/ 440.00

Cancha 2: S/ 220.00

Occidente: S/ 320.00

Oriente: S/ 320.00

Tribuna Norte: S/ 120.00

PRECIOS REGULARES

Cancha 1: S/ 506.00

Cancha 2: S/ 253.00

Occidente: S/ 368.00

Oriente: S/ 368.00

Tribuna Norte: S/ 138.00

¿Cuál es el setlist de canciones?

El setlist incluirá un total de 26 canciones, abarcando éxitos de álbumes como “Enema of the State”, “Blink-182″, “One More Time”, entre otros. Algunos de los temas que se interpretarán son “Anthem Part Two”, “Feeling This”, “I Miss You”, “All the Small Things”, entre otros.

Anthem Part Two

The Rock Show

Family Reunion

Wendy Clear

Feeling This

Violence

Up All Night

Reckless Abandon

Dumpweed

MORE THAN YOU KNOW

EDGING

DANCE WITH ME

Aliens Exist

Happy Holidays, You Bastard

FUCK FACE

Stay Together for the Kids

Down

ANTHEM PART 3

Bored to Death

I Miss You

TURPENTINE

What’s My Age Again?

First Date

All the Small Things

Dammit

ONE MORE TIME

Recomendaciones