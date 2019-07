BTS en los MTV VMAs 2019: todas las categorías en las que compite el grupo

Se iniciaron las votaciones en línea de los MTV Video Music Awards 2019 y, como era de esperarse, el K-pop está representado por BTS. El grupo surcoreano destaca en cuatro categorías ("Mejor colaboración", "Mejor acto K-pop", "Mejor dirección de arte" y "Mejor coreografía").

Junto a ellos, también compiten las favoritas de la ceremonia: Taylor Swift y Ariana Grande. Ambas tienen 10 nominaciones y encabezan la lista de postulantes gracias a sus discos "LOVE" y "Thank U, Next", respectivamente.



Conoce a continuación a los demás artistas que compiten con BTS.

MEJOR COLABORACIÓN

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – "Old Town Road (Remix)" – Columbia Records

Lady Gaga & Bradley Cooper – "Shallow" – Interscope Records

Shawn Mendes & Camila Cabello – "Señorita" – Island Records

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – "ME!" – Republic Records

Ed Sheeran & Justin Bieber – "I Don’t Care" – Atlantic Records

BTS ft. Halsey – "Boy With Luv" – Columbia Records



MEJOR ACTO K-POP

BTS ft. Halsey – "Boy With Luv" – Columbia Records

BLACKPINK – "Kill This Love" – YG Entertainment/Interscope Records

Monsta X ft. French Montana – "Who Do You Love" – Epic Records

TOMORROW X TOGETHER – "Cat & Dog" – Republic Records

NCT 127 – "Regular" – SM Entertainment

EXO – "Tempo" – SM Entertainment

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

BTS ft. Halsey – "Boy With Luv" – Columbia Records – Art Direction by JinSil Park, BoNa Kim (MU:E)

Ariana Grande – "7 Rings" – Republic Records – Art Direction by John Richoux

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – "Old Town Road (Remix)" – Columbia Records – Art Direction by Itaru Dela Vegas

Shawn Mendes & Camila Cabello – "Señorita" – Island Records – Art Direction by Tatiana Van Sauter

Taylor Swift – "You Need to Calm Down" – Republic Records – Art Direction by Brittany Porter

Kanye West and Lil’ Pump ft. Adele Givens – "I Love It" – Warner Records & Def Jam Music Group – Art Direction by Tino Schaedler

MEJOR COREOGRAFÍA

FKA twigs – "Cellophane" – Young Turks – Choreography by Kelly Yvonne

ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – "Con Altura" – Columbia Records – Choreography by Charm La’Donna

LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo – "No New Friends" – Columbia Records – Choreography by Ryan Heffington

Shawn Mendes & Camila Cabello – "Señorita" – Island Records – Choreography by Calvit Hodge, Sara Biv

Solange – "Almeda" – Columbia Records – Choreography by Maya Taylor, Solange Knowles

BTS ft. Halsey – "Boy With Luv" – Columbia Records – Choreography by Rie Hata

EL DATO

Los MTV VMAs 2019 se entregarán el próximo 26 de agosto en el Prudential Center de Nueva Jersey. El actor y comediante Sebastian Maniscalco será el maestro de ceremonias.

Las votaciones están abiertas en la web oficial de los VMAs.