Han pasado dos décadas desde que Emergency Blanket irrumpió en la escena musical peruana con su distintiva propuesta de rock alternativo. A lo largo de estos 20 años, la banda ha logrado establecerse como uno de los referentes del género, publicando cuatro discos, realizando giras internacionales y participando en prestigiosos festivales como el SXSW. En honor a esos momentos, celebran su aniversario con un único concierto que brindarán este año.

A lo largo de su travesía, la banda ha pasado por varios cambios significativos. Originalmente conocida como Ergo Sum, la agrupación integrada por Paco Holguín, Lufo Armestar, Jaime Urteaga, Hans Menacho y Nahim “Brou” Misad decidió cambiar su nombre para facilitar su proyección internacional.

Los cinco miembros originales de la banda se juntaron a finales de 1998 bajo el nombre de "Ergo Sum" y después de años de ensayar y cambiar el nombre se decidieron por "The Emergency Blanket"

“Nos dimos cuenta de que el nombre no era muy bueno. Decidimos ponerle un nombre en inglés porque queríamos tocar afuera y con un nombre en castellano no iba a ser fácil”, explica el vocalista Paco Holguín en una entrevista con El Comercio. De acuerdo con este ideal de mostrar su música al extranjero, también decidieron cantar sus primeros temas en inglés, un idioma ya conocido por el vocalista, pero no por el gran público peruano, atento al rock en español.

“Siempre hubo detractores, pero nunca les prestamos atención. Estábamos concentrados en nuestra música. Sonamos en la radio con una canción en inglés en 2004, algo casi imposible en esa época. Nuestra música empezó a crecer a partir de ahí”, nos cuenta Holguín. “Escribir rock en español es muy difícil por el tema fonético. Sin embargo, ahora disfruto mucho más cantar en castellano”, agrega.

Un largo camino

La banda ha publicado cuatro álbumes a lo largo de su carrera: su primer disco salió en 2005, el siguiente en 2008, y otro en 2012. La producción de su cuarto álbum, “Música de emergencia”, tomó ocho años debido a proyectos paralelos, la familia y la pandemia. Actualmente, están trabajando en su quinto disco, que está casi completado. “Estamos buscando el momento especial para lanzarlo. Falta grabar algunas cosas, pero creo que ese disco ya está en un 80% terminado”, comentan.

En su recorrido, Emergency Blanket ha ganado el People’s Music Awards, ceremonia que se dio en Londres en el año 2010. Han realizado giras por Europa, Estados Unidos y Perú. Han sido parte del festival SXSW, el cual es considerado como uno de los más importantes en el mundo. Además, han sido banda soporte de Aerosmith, Soundgarden, entre otros importantes conciertos internacionales

Para celebrar sus 20 años, Emergency Blanket ofrecerá un concierto único el 5 de julio en La Noche de Barranco. “Vamos a hacer un concierto especial con invitados y un recorrido por toda nuestra discografía. Será el único show del año. Estoy radicado en Europa, lo que hace difícil tocar seguido en Lima, pero no nos estamos separando”, aclara la banda. Durante la velada, también se presentarán las bandas de rock Phonic y Volcano, quienes contribuirán a que la noche sea inolvidable.