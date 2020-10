Conforme a los criterios de Saber más

El k-pop se encuentra entre los géneros musicales que mayor número de fans ha ganado en los últimos años, gracias a exponentes que han sabido posicionar en la escena internacional como BLACKPINK , la agrupación femenina que ya tiene hasta presencia en Netflix con el documental “Light Up the Sky” (“Ilumina el cielo”).

BLACKPINK debutó oficialmente en 2016 y en tiempo récord se ha convertido en uno de los grupos más exitosos e influyentes de la escena musical, tanto en su país de origen como internacionalmente. A partir de temas como “How You Like That” y “Kill This Love”, la agrupación ha batido récords y se ha posicionado en las listas más famosas como las de Billboard.

Integrado por las jóvenes cantantes Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, BLACKPINK es hasta seguido por estrellas internacionales, al punto de haber colaborado con Lady Gaga , Selena Gomez , entre otros artistas. Además, tuvo un cameo en la película “Justice League” de Joss Whedon, donde se revela que el héroe The Flash (Ezra Miller) es fan de la girlband. ¿Qué más sabemos sobre esta banda? A continuación, algunos detalles sobre su ascenso a la fama.

A pesar de tener solo unos años en la escena, BLACKPINK ya es uno de los grupos más exitosos e influyentes (Foto: BLACKPINK / Instagram)

BLACKPINK: DEBUT, PRIMEROS PASOS EN EL K-POP Y ÉXITOS MUSICALES

En julio de 2016, la agencia YG Entertainment anunció la presentación de un nuevo grupo femenino formado por cuatro chicas -Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa-, que debutó oficialmente el 8 de agosto con el lanzamiento del álbum “Square One” y ‘Whistle’, su primera canción que también fue su primer número uno en Corea del Sur.

‘Boombayah’, el otro tema de “Square One”, ascendió al primer lugar del Billboard World Digital Songs y su videoclip fue el más visto de su momento entre el público coreano, y con apenas cinco meses de trayectoria, BLACKPINK ya obtenía el reconocimiento al mejor artista nuevo en los Golden Disc Awards y Seoul Music Awards.

BLACKPINK ha sido el primer y único grupo femenino de k-pop que ingresa y encabeza las listas de artistas emergentes de Billboard. Además, es el primer grupo femenino de su género que consigue cuatro canciones en la lista World Digital Song Sales.

El 31 de octubre de 2016, BLACKPINK lanzó su segundo EP “Square Two”, con canciones como ‘Playing With Fire’ y ‘Stay’ que devolvió al grupo al número uno en el chart de Billboard World Digital Songs.

El grupo de k-pop está integrado por cuatro chicas: Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa (Foto: BLACKPINK / Instagram)

En junio de 2017, BLACKPINK publicó el sencillo ‘As If It’s Your Last’, con el que consiguió tres récords consecutivos y dos meses después, con tantos logros encima, el cuartero se aventuró en Japón con un miniálbum que reunía la versión japonesa de todos sus temas.

En junio de 2018 vio la luz el nuevo EP de BLACKPINK, “Square Up”, con canciones como ‘Ddu-Du Ddu-Du’, ‘Forever Young’, ‘Really’ y ‘See U Later’, disponibles tanto en coreano como en japonés. De este conjunto, ‘Ddu-Du Ddu-Du’ consiguió posicionarse como el mayor éxito del grupo de k-pop femenino, con millones de reproducciones y descargas vendidas. El tema rompió el récord como el video musical coreano más visto en YouTube dentro de las 24 horas desde su lanzamiento, antes de ser superado por “Idol”, de BTS.

Con la llegada del 2019, la girlband regresó con fuerza con el EP ‘Kill This love', que cuenta con cinco canciones: ‘Kick it’, ‘Hope Not’, ‘Don’t Know What To Do’ y un remix de ‘Ddu-Du Ddu-Du’.

En 2020, BLACKPINK presentó “The Album”, su primer álbum de estudio y tercero en su discografía general. Fue lanzado el 2 de octubre en formato digital y el 6 de octubre en físico, con ‘Lovesick Girls’ como su título principal. Además, incluye ‘Ice Cream’, grabado en colaboración con Selena Gomez.

BLACKPINK lanzó este 2020 “The Album”, su primer álbum de estudio (Foto: BLACKPINK / Instagram)

¿QUIÉNES SON LAS INTEGRANTES DE BLACKPINK?

BLACKPINK está integrado por cuatro jóvenes cantantes de distintas nacionales: Jisoo, de Seúl (Corea del Sur); Jennie, de Anyang, Gyeonggi (Corea del Sur); Lisa de Bangkok (Tailandia) y Rosé, de Auckland (Nueva Zelanda).

EL DOCUMENTAL DE BLACKPINK EN NETFLIX

Netflix anunció “Light Up the Sky” como el documental que contará la historia de BLACKPINK, desde su origen hasta su llegada a la cima. La película fue programada para el 14 de octubre, 12 días después del debut de “The Album”.

Lisa, Jisoo, Jennie y Rosé cuentan ellas mismas sus historias personales y primeros pasos en la industria musical. El público también podrá conocer cómo se formó BLACKPINK , su preparación y el detrás de cámara de sus conciertos y videos.

"Light Up the Sky" es el documental de BLACKPINK en Netflix (Foto: Netflix)