Para desarrollar su español, Issac (15) y Nora (11) usan una aplicación para aprender idiomas. Aunque como dice Nicolás Restoin, el padre, lo que sirve realmente para aprender es la inmersión. Por eso ambos jóvenes tiene como indicación que en cada pelea- alguna pelea casera de hermanos- deben hacerlo en español: así esas discusiones durarían muy poco, por contar con menos palabras para las batallas filiales. “Cuando los niños se pelean nosotros los padres decimos: “en español por favor”. De repente se callan”, dice Nicolás. Y es que es difícil pelearse en un idioma que no es el tuyo, aunque ellos cada día se mejoran con nuevas palabras y su gira latinoamericana les está enseñando cada vez más.

Nicolás y Catherine Restoin, padres de Issac y Nora, se conocieron en una fiesta en casa del padre de Catherine gracias a un amigo en común al sur de Francia. A la madre le gustaba hacer fiestas y escuchar música en aquella casa alejada del centro de la Ciudad. Catherine Restoin no es cantante, tampoco instrumentista, pero es la pieza más importante del proyecto musical Issac et Nora. Ella siempre está detrás de la cámara, del celular, está presente. Algo más importante aún, es ella la persona que elige el repertorio de sus hijos. Ese setlist repleto de canciones que reconocemos al instante en esta parte del mundo. Catherine es quien dice: “Me encanta esa canción, ¿podrían tocarla?”, y es en ese momento en que la maquinaria de Issac y Nora, guiados por Nicolás en la guitarra, se echa a andar. “Para entender la música latina solo necesitas orejas”, dice su esposo Nicolás. Entre sus playlist llamados “América latina” o “Vals peruano” Catherine guardaba la canción “Olvídala amigo” interpretada por la gran Carmencita Lara y que sus hijos ya se encargaron de divulgar por lugares como Rusia, Turquía o Irán en donde también tiene seguidores.

Música familiar

Cuando tuvieron a su primer hijo, Issac, Nicolás llevó la guitarra al hospital: desde recién nacido le candaba. Pasó lo mismo con Nora, nuevamente correr al hospital con la guitarra en mano. Él siempre les cantó de pequeños incluso, a la hora de dormir, en lugar de leerles un cuento los hermanos tenían una melodía que contaba una historia.

Hoy, y después del video que se hizo viral en 2019 con la canción “Veinte años” de María Teresa Vera que actualmente tiene 7.2 millones de visitas, Nora ya está segura de que quiere dedicarse a esto, al canto. Sus ejemplos para seguir son Catalina de Monsiur Periné y Olivia Rodrigo. Pero a solas, en su cuarto, y siendo fiel a sus gustos personales, es el K-Pop lo que la entusiasma en estos días. Cosa curiosa pues su padre nació en Corea del Sur y aunque fue adoptado por una familia francesa antes de los 4 años, parece que hay algo en la sangre que llama a Nora. “Lima es mi lugar favorito porque se baila y escucha mucho K-Pop”, dice. Issac, por otro lado, está en un momento metal. Detrás de su trompeta melodiosa se esconde un guitarrista de eléctrica que escucha bandas como AC/DC, Iron Maden o Metallica. Ambos casos contrastan de una forma hermosa con su desempeño en el escenario, pero en la familia todos conocen los gustos musicales del otro y se apoyan. Además, se cuidan las espaldas arriba o abajo del escenario. “Somos una familia que nos decimos la verdad” Catherine es nuestro primer público, continúa contando el padre de Issac y Nora.

El primer video en 2019 en su jardín en Bretaña, un lugar que tiene un Sol esquivo y cuyo frío puede alcanzar los 4 grados de temperatura, Nicolás les dijo a sus hijos que salieran a grabar algo aprovechando ese sol. Así, salieron los cuatro, con Catherine como encargada de grabación y que al momento de hacerlo estaba poniendo el dedo sobre el lente, razón de las risas de la pequeña Nora de 8 años que abren el video que quedó a la primera. Desde ese intento hasta llenar teatros en Argentina, Chile, Colombia, Brasil, entre varios otros ya ha pasado un tiempo.

Nicolás siempre recalca que no son profesionales. Él Fue al conservatorio, pero fue una etapa dura en su vida, casi como su propio Whiplash, aquella película del profesor de música extremadamente exigente y duro con sus alumnos.

No saben por qué les gusta la música latinoamericana solo saben que les gusta. “Es una sensación más que una comprensión”, dice Nicolás mientras ríe y busca la mirada cómplice de su esposa, siempre detrás de cámaras. En algunos videos de YouTube, Issac y Nora cometen errores en la letra, pronunciación o juguetean mientras cantan, ¿eso no es algo que pasaría un domingo en medio de la sala en casa de una familia acostumbrada al canto? Tan auténtico como eso. No sé si Nicolás tiene razón al decir que nos son profesionales, pero lo que sí sé es que son una familia entera tratando de cantarnos nuestras propias melodías y temas como quien canta canciones de cuna a una Latinoamérica con insomnio, eso es más que ser un profesional y no hay algo tan valioso como la música en familia, ya sea en francés o en español.