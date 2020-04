Sin duda, uno de los responsables del auge del freestyle en el Perú es Juan Carlos Iwasaki, pero su camino en la música comenzó mucho antes de convertirse en Jaze. A los cinco años aprendió a tocar batería y desde entonces tuvo claro cuál sería su destino. Más adelante, incursionaría en las batallas de ‘gallos’, con lo cual ha logrado reconocimiento a lo largo de la región. Y ahora, con tan solo veinte años, se dedica a consolidar su carrera como músico con el estreno de su tercer sencillo “Pinta Nomá’”.

La perspectiva sobre la vida que desea transmitir aprendida de su madre y la musicalidad que heredó del padre se evidencian en las letras de sus composiciones. “Nunca ha faltado música en mi hogar. Mi papá me hacía escuchar todo tipo de géneros y bandas como Soda Stereo, The Beatles, Queen. Siempre supe que mi camino era ese”, afirma.

En medio de la crisis global que poco margen de acción le ha dejado a la industria de la música, Jaze confía en revertir el escenario a futuro junto a su equipo de producción. “Este año iban a empezar los conciertos pero parece que no tocaremos todo el año. Tenía un calendario de presentaciones que se va a perder. Por ahora, mi plan es seguir lanzando temas y continuar mi línea de trabajo con las marcas que me apoyan. Tengo mucha fe en que las cosas salga bien.”, resalta.

Por tal motivo, no baja la guardia y confiesa que está entre sus planes aprender más sobre técnica vocal para seguir puliendo su estilo musical. “Hace años llevé unos cursos pero no me capturaron tanto porque en esa época solo quería ser baterista. Eso ya cambió aunque sigo considerándome más compositor que cantante. Pero tampoco siento que cante mal”, comenta entre risas.

PASIÓN POR LA MÚSICA

El año pasado, Juan Carlos viajó a Piura con su novia Lidia y quedó impresionado al verla dibujar. De inmediato, comenzó a escribir a partir de esa sensación y, una vez terminada la letra, le pidió que se encargue de las ilustraciones y también del guion del videoclip de lo que hoy su más reciente lanzamiento. “Es musicalmente la que más me gusta y es especial para mí porque la compuse para ella”, cuenta.

Lidia Vega se encargó de las ilustraciones y del guion del videoclip de "Pinta Nomá'"

Tras su auspicioso debut con “Tranqui” el año pasado, continuó con “Reloj Vital” y ahora “Pinta Nomá’”, tres temas con los que deja en claro que no es de los que encasillan en un solo género. Según explica, su repertorio variado en cuanto a ritmos es un reflejo de sus gustos musicales. “Lo que más he escuchado son los Beatles. Puede que no encuentres mucho de eso en lo que hago, pero es una gran influencia”, agrega.

Mientras se enfoca en definir una estrategia sobre su para el resto del año, aclara que no se va a desvincular de su faceta como improvisador. De hecho, aún mantiene la ilusión de que se reacomode el calendario de la primera edición de la Freestyle Master Series Perú. “Es una liga de la que todos querían ser parte. Yo tenía mucha ilusión de viajar por el país compitiendo. Ojalá se pueda recuperar”, concluye.

-La canción se puede encontrar en plataformas digitales como Spotify, iTunes y Apple Music.

