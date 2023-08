El músico nacional Jean Pierre Magnet regresa a Lima para ofrecer un nuevo espectáculo musical luego de su paso de dos meses por Europa. Esta vez, el artista se presentará junto a la Gran Banda por una temporada todos los miércoles de septiembre en la Estación de Barranco.

La temporada de shows dará inicio el próximo 30 de agosto y se mantendrá por todo el mes de septiembre, a partir de las 8 p.m. en el emblemático escenario de Barranco.

“Ha pedido del público estamos volviendo con la Gran Banda. Yo disfruto mucho estas tocadas, me divierto con el público y me sirve para llenarme de energía y trabajar en las siguientes presentaciones”, aseguró el saxofonista mediante un comunicado.

Asimismo, el artista adelantó que se encuentra inmerso en los preparativos de “La nueva música del Perú”, cuyo espectáculo será presentado el sábado 2 de diciembre en el Teatro Peruano Japonés.

“La música siempre será mi pasión, me motiva a seguir adelante en mi larga trayectoria y en especial por el gran cariño que recibo de la gente. Me siento bendecido por todas las cosas que me pasan en la vida”, precisó.

Por si fuera poco, Jean Pierre Magnet también se alista para la temporada 2024 y ya planea que en mayo del próximo año presentará su puesta en escena “Serenata de Los Andes”, que contará con la participación del Elenco Nacional del Folclore.

Cabe precisar que para disfrutar de la música de Jean Pierre Magnet y La Gran Banda en la Estación de Barranco, las entradas están a la venta a través de Joinnus.