El artista Louis Tomlinson, reconocido cantante y ex miembro de la exitosa banda One Direction, regresa una vez más a Lima para brindar un concierto con sus mejores éxitos como solista. Con una trayectoria musical que ha cautivado a millones de fanáticos en todo el mundo, Tomlinson se presenta esta vez como parte de su tour “Faith in the Future”.

El concierto del cantante británico en Lima no solo promete ser un espectáculo musical, sino también un acontecimiento cultural destacado en la escena local. Con una base de seguidores sólida en Perú, la presentación del artista británico es una oportunidad para los amantes del pop. Entérate aquí de todos los detalles sobre este evento.

Louis Tomlinson cumplió 32 años en diciembre del año pasado (Foto: AFP) / PABLO PORCIUNCULA

Fecha y hora del concierto:

El concierto de Louis Tomlinson se llevará a cabo en Arena 1 el 26 de mayo del 2024. La presentación está programada para iniciar a las 9:00 p.m.

Lugar del concierto:

Move Concerts Perú ha anunciado que el concierto de Louis Tomlinson se realizará en Arena 1. Este moderno recinto, situado en una ubicación estratégica en Lima, brindará un ambiente adecuado para disfrutar de la música en vivo.

Facilidades para el concierto

Para mejorar la experiencia de los asistentes, Move Concerts Perú ha implementado medidas de accesibilidad, incluyendo la habilitación de un puente directo al recinto que reduce el tiempo de desplazamiento peatonal a solo 3 minutos. Además, se ofrecerá transporte gratuito en buses a la salida del concierto para facilitar el traslado a las principales avenidas del distrito.

Louis Tomlinson en Perú: Así fue el concierto en Lima en el 2020 (Foto: Move concerts)

¿Cuánto cuestan las entradas?

En preventa:

Campo A: 410 soles

Campo B: 174 soles

Venta regular:

Campo A: 524 soles

Campo B: 222.30 soles

Sobre el álbum “Faith in the Future”

“Faith in the Future” representa el segundo álbum de estudio del destacado cantautor inglés, lanzado el 11 de noviembre de 2022 bajo el sello discográfico BMG. Este álbum marcó un hito importante al debutar en el número uno en las listas del Reino Unido, siendo la primera vez que Tomlinson alcanzó la cima como artista en solitario en su país natal. El álbum presenta sencillos emblemáticos como “Bigger Than Me” y “Out Of My System”, y se inicia con el enérgico ritmo de “The Greatest”, una celebración de la relación entre Tomlinson y sus seguidores. Otros temas destacados incluyen el contagioso “Written All Over Your Face”, el himno veraniego “Lucky Again”, el emotivo “Angels Fly” y “Holding On To Heartache”, junto con la introspectiva “Common People”.