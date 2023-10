El cantante Louis Tomlinson confirmó su regreso a Perú con un nuevo concierto en 2024. Esta vez, el exintegrante de la boy band One Direction llegará en a la capital peruana en el marco de su gira internacional “Faith in The Future World Tour”. La noticia fue confirmada por las redes sociales de Move Concerts.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Louis Tomlinson?

El artista británico se presentará en Lima, Perú el próximo 26 de mayo de 2024. El escenario que acogerá su concierto será el Arena 1 y las entradas estarán a la venta a través de Ticketmaster desde el próximo 4 de noviembre.

Para este show de Louis Tomlinson en Perú existirá una etapa de preventa para clientes BBVA, esta se realizará el 2 y 3 de noviembre y contará con el 25% de descuento. Los precios (con descuento) serán los siguientes: Campo A: S/410 y Campo B: S/174.

Cabe señalar que el “Faith in The Future World Tour” ya ha pasado por Europa y Estados Unidos, cautivando a miles de seguidores con impresionantes actuaciones y visuales, una experiencia que los fans de Louis Tomlinson han disfrutado.

Como se recuerda, Louis Tomlinson saltó a la fama como miembro de la banda One Direction en 2010. Tras la separación del grupo en 2016, el artista lanzó su carrera de solista y empezó a destacar con sus temas “Just Hold On”, “Back to you”, “Just Like You”, entre otros.

En 2020, el artista británico debutó con su primer disco como solista, “Walls”, que tuvo una gran acogida y le permitió ingresar al Top 10 de Billboard.

