Lucybell, una de las agrupaciones más representativas del rock latinoamericano e innegable emblema del rock chileno, fue fundada a inicios de los años noventa por cuatro jóvenes que se conocieron en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Su primer álbum, Peces (1995) mostró una temprana madurez musical, con un sonido fresco y propio donde se mezclaban el rock electrónico, el dream pop, el trip hop y el sonido “Manchester” tan en boga por aquellos años. Los videos de “Vete” y “Cuando respiro en tu boca”, los dos principales singles de aquel debut, no tardaron en ingresar a la rotación de MTV, consiguiendo que Peces alcanzara el estatus de disco de oro en Chile en sólo seis meses y que la banda lograra una buena difusión por los países de la región.

Dos de las más importantes características de Lucybell, aparte de su vínculo sonoro con el pop y el rock británico de los años ochenta y noventa, las encontramos en sus letras, pequeños poemas de intenso romanticismo, y en la voz de su cantante, Claudio Valenzuela, cuyo aterciopelado e inimitable timbre vocal ya se ha convertido en la marca registrada de la banda. De hecho, tras la partida de los otros tres integrantes originales del grupo, y del ingreso de Eduardo Coces y Cote Foncea en el bajo y la batería, la voz de Claudio se ha convertido en el hilo conductor que teje la historia y encarna la identidad de Lucybell desde sus inicios hasta hoy.

Con Eduardo y Cote a bordo, Lucybell se ha convertido en un power trío de gran potencia y versatilidad musical, aunque todos los músicos que conformaron la banda en algún momento contribuyeron de gran manera a la formación de la calidad que hoy representa a la banda.

Lucybell se presentará en Lima el próximo 9 de noviembre sobre la Explanada del Centro de Convenciones Festiva. El concierto forma parte de la más reciente gira de la banda, Sesión 3000, que sigue la tradición de las anteriores Sesión Futura y Sesión Primitiva, y que se verá plasmada en un inminente disco en vivo que llevará el nombre de la gira. A continuación, una entrevista exclusiva con los tres miembros de la banda.

―¿Cuál es el concepto detrás de Sesión 3000?

Cote: Apenas terminó la promoción de nuestro disco anterior, Mil Caminos (2020), que se postergó debido a la pandemia, empezamos a conceptualizar Sesión 3000. El concepto de “sesión” ya lo teníamos desde Sesión Futura (2001) y Sesión Primitiva (2009), que es básicamente un show en vivo de Lucybell con la energía que nos caracteriza, pero también con la primicia de alguna canción nueva.

Eduardo: En abril nos juntamos con la misión de iniciar un proceso netamente creativo, de hacer canciones y de no salir del estudio hasta tener una idea bien planteada. Afortunadamente la creatividad estuvo a flor de piel y resultaron más de diez canciones.

Cote: Había pasado un buen tiempo desde que la última vez que nos juntamos para componer, no a tocar en vivo ni nada, sino estrictamente a trabajar en el estudio; pero pasaron dos días y ya teníamos dos canciones nuevas; pasaron nueve días y ya teníamos doce canciones nuevas. Al final, en Sesión 3000 la idea es meter cuatro canciones nuevas. Esa va a ser la novedad más interesante.

―“De este amor no sabrás huir”, el primer adelanto del disco en vivo que será Sesión 3000, tiene un sonido enorme, épico y dramático. ¿Pueden contarnos cómo fue su grabación?

Cote: Suena increíble, ¿no? También tiene un video que fue grabado con dieciocho cámaras en el Teatro Municipal de Santiago. El entorno, la música, la energía de la banda, todo muestra el momento que vivimos, que, para mí, es el mejor momento de la banda.

Claudio Valenzuela: Las cosas fueron bastante mágicas desde un principio. El tema está grabado en vivo, sólo que la mezcla es monstruosa, obviamente. Para ello contamos con el apoyo de Sebastián Vergara, quien escribió los arreglos de cuerdas para un doble cuarteto. Y también está el ambiente de una sala como la del Teatro Municipal, que ya de por sí suena maravillosa. Entonces creo que todo eso se sumó y se conjugó para esta grabación.

Cote: Y, claro, teníamos la opción de grabar acá en el estudio, pero utilizamos el teatro como un estudio de grabación; la única diferencia es que tocamos frente al público, pero para nosotros fue una sesión de grabación y tratamos de hacerla de la forma más impecable posible. Además, no hubo ningún overdub o grabación adicional, no hubo reemplazo de los violines, no hubo reemplazo de las voces, es una canción tocada en vivo en el Teatro. Esa energía de salir a tocar en vivo es como el pilar fundamental de lo que estamos haciendo hoy en día.

―Lo que están haciendo hoy en día, en pocas palabras, es ser una banda de rock, y esto se opone en gran medida a las tendencias actuales del pop, que están mucho más ligadas a un equipo de imagen trabajando alrededor de una figura mediática, y no tanto a un grupo de músicos trabajando en conjunto alrededor de una idea o un sentimiento en común.

Cote: La nueva generación ha desarrollado una forma escuchar muy distinta a la que teníamos nosotros. Hay una teoría con respecto a eso; creo que Pharrell Williams fue quien dijo que hoy los productores alinean las canciones con el clic de la batería electrónica. Y eso es muy diferente a lo que hacemos nosotros, porque a nosotros nos gusta la música más orgánica, nos gusta tocar un instrumento y ver cómo la banda y el público reaccionan. Y justo ahora Lucybell está en una situación de mucho ensayo, de mucho concierto. La última tirada de conciertos en Chile en un mes y medio fue de veintidós shows. Entonces, estamos en un momento tremendo para tocar.

Eduardo: Ahora tenemos el espacio para dejar plasmadas nuestras inquietudes musicales como power trío: bajo, guitarra y batería. Nos gusta trabajar con diferentes instrumentos o con músicos invitados o con máquinas o con teclados, pero creo que la esencia de la banda queda en el formato de power trío.

―¿Cómo resumirían el proceso creativo dentro de la banda?

Eduardo: Somos tipos grandes ya, avezados en nuestras artes. Creo que trabajamos para que a nosotros se nos ponga la piel de gallina y luego para poder transmitir ese sentimiento en un concierto, ya sea para poquita gente o para multitudes.

Claudio: La emoción es súper importante para nosotros. Creo que la música que hacemos en primer lugar nos tiene que producir algo. Lo hablamos cuando escribimos canciones, cuando elegimos las notas de las canciones; la composición tiene mucho que ver con la búsqueda de la emoción y creo que eso es algo que nos va a perseguir siempre.

Cote: Claro. Lo que pasa es que en nuestro caso no estamos pensando en tener un hit. Es como dijo Eduardo hace un ratito, cuando una canción te para los pelos entonces esa es.

―¿Cuál creen que es la identidad de Lucybell en este momento?

Eduardo: Creo que la banda tiene una cualidad camaleónica, que le permite ir cambiando integrantes, pero mantiene su sello gracias a la voz de Claudio, que es como un ancla sonora.

Claudio: No puedo negar que siento un orgullo muy grande, especialmente en la última gira, cuando se prenden las luces y puedo ver dos generaciones, a veces tres generaciones en el público. Es súper emocionante darse cuenta de eso. Creo que ahí está un poco el lugar de donde pertenecemos, de donde somos, de donde estamos, que es en el corazón de mucha gente de distintas generaciones. Y eso es lo que más me gusta en verdad.

Lucybell en concierto

Lugar: Explanada del Centro de Convenciones Festiva (Av. Alfonso Ugarte 1439 Lima).

Fecha y hora: Sábado 9 de noviembre. 8 p.m.

Entradas: Joinnus. Link: https://acortar.link/F6VCOT