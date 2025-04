Conmovido por el cariño del público peruano y motivado por la reciente llegada de su primer hijo, el artista cubano Payaso por ley debuta en Lima con un concierto este 27 de abril en la discoteca Industria de Miraflores.

“Perú. De lo mejor. De lo mejor. Estoy encantado”, afirma el artista urbano. Su entusiasmo es evidente, pues desde que llegó a Lima, confiesa, ha recibido el cariño del público.

“La gente nos ha recibido con mucho cariño. Además, me encanta la gastronomía. Hasta ahora no tengo queja del sazón peruano”, dice.

El cantante, cuyo verdadero nombre es Layan José, asegura que inicialmente tenía tres shows programados, pero debido a la buena acogida ya se habla de ampliar su estadía. “Se está moviendo todo el equipo de trabajo. Eso está bien”, dijo emocionado.

Desde sus inicios en Cuba, la carrera de Payaso por Ley no ha sido fácil, pero el artista mira hacia atrás con satisfacción. “Mi inicio fue un poco complicado como todos los inicios, porque no tuve personas que me ayudaran en mi carrera… Estoy súper contento de todas las cosas que he logrado a través del tiempo, a través de mi carrera, porque son sueños que se me están cumpliendo”, señaló.

Salir de Cuba y abrirse paso en otros países ha sido, reconoce, un doble logro. “A nosotros los cubanos lo que nos dan es el talento; lo que tenemos que saber es aprovecharlo. Y yo lo aproveché, y mira dónde estamos hoy. Estoy súper contento. Lo esperé mucho”, señaló.

El artista se encuentra en plena promoción de su primer disco titulado “Layan”, al igual que su nombre real. Esto con el fin de que, más adelante, pueda usarlo como marca y cerrar la etapa de Payaso por Ley. “Es muy difícil cuando tú haces una marca, cuando pegas un nombre… por eso hicimos el disco, para que poco a poco los fans se vayan acostumbrando”, explicó.

Quiere dejar un legado a su hijo

Recientemente, su vida dio un giro con la llegada de su primer hijo. “Hace dos meses nació mi primer niño… Yo no lo he podido ver porque yo estaba en Cuba y mi hijo nació en Estados Unidos. Pero sí me siento súper feliz… ya tengo por quién luchar. Voy a trabajar duro para darle un futuro y que esté orgulloso de su padre“, remarcó.

Es por ello que Layan sigue adelante con sus sueños, destacando cada vez más en la música. En cuanto a sus presentaciones en Perú, asegura que está enfocado en hacer crecer su presencia en el país.

“Tengo pensado agrandar más mi mercado aquí en Perú… quiero llenar un estadio aquí. Tenemos que trabajar fuerte para que el público crezca, darnos a conocer más… para que el día de mañana, a lo mejor, podamos hacer lo que soñamos, que puede ser un estadio. El Estadio Nacional de Perú. Sí lo podemos hacer.”, señaló.

Con pasos firmes y una visión clara, Payaso por Ley se presenta como una nueva voz urbana que llega para conquistar al público peruano. Este domingo 27 promete un show inolvidable en Industria de Miraflores. El primero, sin duda, de muchos.