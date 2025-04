José Val regresa al Perú para grabar videoclip junto a Jessyca Sarango echada y esta vez trae de vuelta a casa al cantautor, productor y ex Golmodi José Val, quien regresa al Perú para grabar en suelo limeño el videoclip de su más reciente sencillo “Esta suerte”. La canción, un pop acústico lleno de nostalgia y conexión humana, es un dueto con Jessyca Sarango.

“Aparte de ser una tremenda compositora, cantante y productora, Jessy es amiga mía y tengo la suerte de poder compartir esta canción con ella. Ella tiene una onda muy bonita, canta con el alma y eso se siente. Además, es una de esas personas con la cual nos acompañamos a lo largo de la vida, en diferentes etapas. Con ‘Esta suerte’ nos volvimos a reencontrar”, afirma José sobre esta colaboración.

El videoclip será dirigido por Álvaro Luque (realizador del documental “La Danza de los Mirlos”), bajo la producción ejecutiva del realizador Alfredo Jiménez, quien viajó a Miami para reunirse con Val y Sarango para coordinar las grabaciones del audiovisual que se realizarán en mayo entrante. “Es una gran oportunidad de regresar a mi país y poder compartir. Vamos a tener un gran equipo en la dirección y producción”, sostiene José emocionado.

Aunque suele visitar Lima, esta será la primera vez, en más de una década, que graba un videoclip en su tierra natal. La canción fue compuesta, producida y mezclada por él mismo en su estudio en Miami, mientras que la masterización se realizó en el mítico Abbey Road Studios de Londres. “Tenía muy claro todo en mi mente: los sonidos, las guitarras, los bajos. Por eso grabé todo yo”.

La letra de “Esta suerte” habla de esos vínculos que resisten el paso del tiempo. “A veces dejamos de ver a alguien por años y, al reencontrarnos, es como si nada hubiera pasado. Compartimos historias, lloramos, nos aburrimos juntos. Es una bendición tener personas así en la vida. Espero que la gente se pueda relacionar con esta canción y la haga suya, que la disfrute. Nada más lindo que poder llegar al corazón de la gente”, dice.

Lanzado a fines de 2024, bajo el sello Mantra MN, el tema es parte de la producción musical que José Val viene desarrollando con la disquera en Miami, que pronto lanzará un concurso internacional de cantautores para alcanzar visibilidad global. Él advierte al talento peruano, estar atentos a sus novedades.

Aunque muchos lo recuerdan como parte de “Nubeluz”, José Val ha dejado atrás esa etapa: “No participé en el show de despedida porque siento que esa faceta terminó hace tiempo. Es parte de mi historia y los quiero mucho, pero hoy mi camino es otro”, refiere Val. No obstante, él no ha dejado de tener contacto con amigos como Marco Zunino, Rossana Fernández Maldonado, Daniela Sarfati y Noelia Cogorno. “Nos vemos casi siempre que voy a Lima y, a veces, con las gemelas Anabel y Antuané Elías. Pero sí, me encantaría poder ver más seguido a todos”, acota.

De Nubeluz a Miami

Actualmente, José Val vive en Coral Gables, Miami, junto a su esposa e hijas. Luego de 25 años en EE.UU., obtuvo recientemente la ciudadanía americana. “Creo en el sueño americano. Me costó, pero con trabajo y constancia se puede lograr mucho. Es un país donde tu apellido o tu raza no definen tu destino”.