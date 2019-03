Luis Miguel canta hoy en Lima: encuentros cercanos con un astro

Clásicos de la canción romántica o del bolero como “No sé tú”, “La barca” o “La mentira” suelen ser interpretados en los shows de la actual gira sudamericana de Luis Miguel. Las chances de disfrutar estos temas imperdibles son altas en el concierto que el cantante ofrecerá hoy en el Jockey Club del Perú, desde las 9 p.m.

“Romance” (1991) es el disco que cobija estas canciones, la cuales marcaron un punto de inflexión en la carrera del mexicano: amplió su repertorio, llegó a otros públicos, convenció a la crítica y siguió siendo un superventas. Un aliado de este álbum fue Armando Manzanero, quien produjo la placa junto a Luis Miguel.

El origen de “Romance” fue abordado por la exitosa serie de Netflix sobre ‘El Sol de México’. Pero la manera como recrearon ese proceso no fue del agrado de Manzanero. Hace unos meses, El Comercio conversó por teléfono con el intérprete y compositor de 83 años. Durante la entrevista, Manzanero afirmó convencido: “La pareja siempre necesita una canción para oír”.

Las mentiras de Luisito Rey, el padre de Luis Miguel. (Fuente: El Comercio)

Luego se le consultó al maestro por qué cree que los guionistas y el director de la serie de Luis Miguel atribuyen al personaje basado en él que duda de que esas canciones vayan a funcionar. La respuesta de Manzanero fue contundente: “Porque son muy mentirosos. Usted puede poner esto con todas sus letras. Jamás en la vida dije que podía dudar. Si hubiera dudado no lo hubiera hecho [autorizar que Luis Miguel reinterprete sus canciones]. Al contrario, tenía la certeza de que eso iba a cambiar a Luis Miguel”.

Tampoco le gustó cómo caracterizaron a ese personaje inspirado en él, quien asoma en la serie con una apariencia humilde. Manzanero agregó: “Me cayó muy mal que me sacaran vestido de esa forma, yo que soy un señor que siempre se viste con todas las formalidades del mundo. Cuando Hugo López [el mánager de Luis Miguel] decidió hacerlo [el disco], yo ya era un personaje, por lo que me vestía correctamente y me funcionaba perfectamente”. Más allá de este disgusto, no cabe duda de que Manzanero fue un colaborador imprescindible del ídolo azteca de 48 años.

REVELACIONES FAMILIARES

A semejanza de Luis Miguel, Verónica Castro tuvo un ‘comeback’ por todo lo alto en el 2018, luego de varios años en los que los triunfos mediáticos escasearon. Tal regreso también fue gracias a una serie. Por el suceso de “La casa de las flores”, El Comercio charló con la actriz de 66 años, conductora e ícono de las telenovelas.

Asimismo, y al igual que Manzanero, un personaje basado en ‘La Vero’ está presente en la serie sobre ‘Luismi’, un artista que un día decidió no hablar más con una prensa sedienta de sacarle provecho a su imagen e intimidad.

Una de esas escenas es significativa: el personaje inspirado en Verónica Castro entrevista en su programa al cantante. Luego ingresa una llamada del hermano de Luis Miguel que revela tensión, reclamo y desamparo.

Ese drama familiar –que incluye la desaparición de la madre de “El Sol de México’ y su posterior búsqueda– fue uno de los ganchos indispensables y reveladores por el que la serie cautivó.

Se le preguntó a ‘La Vero’ por esa escena. Ella comentó: “Mira, yo lo único que hice fue hacer un programa muy lindo, que salió bastante bien, y que lo ocuparon para usarlo en la serie. Me parece bien. O sea, fue parte de su historia. Y hubo otro programa todavía más importante, no sé si él vaya a hablar de ello después. Pero me parece correcto. Cada quien echa mano de lo que puede y de lo que aparece en el camino para sacar adelante una realidad, porque eso sí pasó, ahí estaba yo, eso le pregunté. Y si amablemente me quisieron poner, bueno, me parece perfecto. Vale, vale”.

CUENTA REGRESIVA

Luis Miguel llegó al Perú el viernes 8 de marzo, cerca de las 2 a.m., en un vuelo privado. Se hospedó en el Hotel Belmond, en Miraflores. Se calcula que 20 mil personas asistirán esta noche al Jockey Club del Perú. Ojalá el concierto esté a la altura de las expectativas.