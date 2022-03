Conforme a los criterios de Saber más

Si yo pudiera elegir el lugar donde quisiera morir / Sería el Perú, sería el Perú, sería el Perú / Chimpún Callao.

El 19 de marzo de 1989, se celebró uno de los conciertos más multitudinarios de la historia de la salsa en el Perú. Más de 400 mil personas se congregaron en el Campo de Marte de Jesús María para ver al Grupo Niche de Colombia. La agrupación liderada por Jairo Varela y Alexis Lozano llegaba por primera vez a nuestro país y hasta ese momento se desconocía su enorme poder de convocatoria. Una fotografía tomada aquel día se exhibe en el Museo Jairo Varela como testigo silencioso de aquella inolvidable fiesta protagonizada por una orquesta y un pueblo.

Fue un espectáculo gratuito y Radiomar, la emisora peruana de salsa organizadora del evento, utilizó el ‘Nichelopierda’ como estrategia promocional.

“Aquella vez pasó algo inmensamente grande en el Perú que tiene que ver con el amor y el cariño que los peruanos le tienen a la agrupación. Fue una visita que según una narración muy conocida por todos los ‘nichistas’, inspiró el clásico ‘Me sabe a Perú’”, afirma Álex Torres, actual vocalista de la agrupación colombiana.

En respuesta a aquel histórico día, Jairo Varela, quien ya había compuesto temas en homenaje a ciudades como Cali y Barranquilla, decidió homenajear con su música a nuestro país.

“Cuando Grupo Niche lanza ‘Tapando el hueco’ (1988), me interesé por la producción. Me contacté con el mánager del grupo en Miami para decirle que quería editar el LP en Perú. Me puso algunas condiciones: me pidió un adelanto de regalías. Y en ese ínterin me enteré que el grupo iba a llegar al Perú, entonces esperé que llegara para hablar personalmente con Jairo. Nos reunimos en el hotel Crillón, donde estaban hospedados. Le di el contrato para que lo leyera y apenas aceptó firmar, le entregué el adelanto, en efectivo, luego llamé a la oficina para decirles que salgan a vender el disco porque ya era nuestro”, narra Zayda Candela, ejecutiva de Marcas Internacionales del sello discográfico Iempsa.

“Algunos días después, Jairo me contó que quería grabar una canción dedicada al Perú. Le dije que teníamos la sala de grabación mejor equipada del país y lo que necesitaba se lo podíamos conseguir”, añade.

El Grupo Niche estaba por culminar su gira en nuestro país. Y la disquera nacional estaba a punto de grabarle a la agrupación colombiana el himno salsero que creó una hermandad entre Colombia y Perú.

“Tocaron en Lima, luego se fueron a Iquitos, y cuando regresaron, Jairo me dijo que ya estaba listo para hacer el tema. Le pregunté si un día era suficiente porque solo tenía el estudio libre el Viernes Santo. Aseguró que no necesitaba más. Los recogí del hotel con todos sus instrumentos, para llevarlos a Iempsa. Empezaron a grabar a las 11:00 a.m. y como a las 7:00 p.m. ya estaba el tema. La misma noche Tito Gómez le puso la voz”, señala Candela.

“Fue una experiencia inolvidable verlos grabar. Como Jairo no tenía escrito los arreglos, hacía los sonidos con la boca y los músicos lo sacaban inmediatamente. Era un genio. Tenía un gran poder de organización. Me di el gusto de verlo grabar. Al día siguiente, un Sábado de Gloria, a las 7:00 a.m., llevé el tema a la radio y fue un éxito. Nunca me voy a olvidar de eso”, asiente.

En marzo de 1989, Iempsa publicó también un álbum de estudio homónimo al tema en homenaje al Perú, el cual contiene cinco canciones en sus versiones originales, la canción inédita “Me Sabe a Perú”, una versión en inglés de “Cali Pachanguero” y una versión con violines de “Nuestro Sueño”.

“El LP batió récord de ventas. En esa época la mayoría de éxitos de orquestas llegaban a tres mil o cuatro mil copias. ‘Me sabe a Perú’ debe haber vendido unas 20 mil copias. Y el tema en 45 RPM, como 100 mil”, subraya Zayda Candela.

En agosto de 1989, cinco meses después de grabar “Me sabe a Perú”, el Grupo Niche interpretó en el Festival Internacional de Arequipa por primera vez el tema en vivo. Desde entonces, es la canción de la orquesta colombiana más requerida por el público peruano.





