Ale Sergi y Juliana Gattas, integrantes de Miranda!, vuelven a visitar Lima para cantar junto a sus fanáticos los hits como “Don” y “Perfecta”, pero también para interpretar lo mejor de su más reciente álbum “Souvenir”, que se lanzó el año pasado a modo de celebración del 20 aniversario del dueto argentino.

Cuando las restricciones por el Covid-19 se fueron flexibilizando, el primer destino extranjero que visitaron Ale y Juliana fue Lima. “Estábamos con mucha incertidumbre acerca de cómo iba a reaccionar la gente, más aún en un festival con tantos artistas, no sabíamos que podía llegar a pasar”, recuerda Sergi. Tras aquella visita en octubre de 2021, Miranda! buscará repetir el plato, “porque siempre nos llena de alegría y orgullo ver que el público peruano nos sigue pidiendo”, dice agradecido Ale Sergi.

Miranda! se presentará en Lima este 26 de febero. (Foto: Trigo Gerardi)

Su disco “Souvenir” es una especie de auto celebración que a la vez es una forma de mirar al pasado. “Queríamos hacer un disco de puros instrumentos digitales, como hacíamos al comienzo, pero terminaron colándose algunas cosas diferentes”, admite Sergi. Y así es, pues temas como “Entre las dos” y “Un tiempo” tienen sonoridades bastante diferentes a las que Miranda! venía trabajando en sus últimos lanzamientos.

Dos décadas y poco más

Llegar a cumplir dos décadas trabajando en conjunto no es cosa fácil. Cuando le preguntamos al dúo si tienen una fórmula secreta para seguir juntos después de tantos años, Juliana Gattas asegura que “generar un buen ambiente de trabajo entre todo el equipo” es fundamental. “Lo que también me parece importante es que tenemos en claro el lugar que ocupa cada uno, entonces no surgen inseguridades ni una lucha interna por ocupar el lugar del otro. Esto se definió espontáneamente, nos tenemos mucho respeto y si surgen cuestiones [problemas] las conversamos”, agrega la cantante argentina.

“Hemos entendido que el proyecto es más grande que nosotros dos. Miranda! se convirtió en una cosa medio enorme y la respetamos mucho . Siempre prima eso. La posibilidad de cumplir el sueño de subir al escenario, de cantar, de hacer fotos, videos y todo eso es una cosa muy grande”, comenta al respecto Ale Sergi, quien también es guitarrista de Meteoros.

Miranda! se presentará en Lima este 26 de febero. (Foto: Guido Adler).

A lo largo de todo este tiempo, Miranda! ha tenido éxitos a nivel comercial, sobre todo durante los primeros años de formación, como las recordadas “Perfecta” (2007) y “Don” (2004). Ahora, consolidados en la escena, ¿al momento de componer sienten presión por seguir sacando música que se convierta en un hit? “Nosotros nos guiamos por nuestro instinto y nuestro grupo personal, porque así es como hemos conseguido generar todo el repertorio que tenemos. Nunca hicimos una canción con el propósito de lograr un éxito . Es más, la verdad es que es algo medio mágico el asunto, ojalá tuviésemos una fórmula para el éxito, a veces sale y a veces no, así funciona”, asevera Sergi. “Creo que las canciones que más repercuten en la gente son en las que el artista se expresa honestamente, como una urgencia, aunque hay muchos más factores externos que no podemos controlar”, añade.

Entre lo clásico y lo nuevo

Cuando le preguntamos al dúo argentino por sus influencias musicales no dudan en citar referentes clásicos, pero también sacan a relucir a los nuevos artistas de su país que están marcando la pauta actualmente. “Escuchamos a grandes íconos como Madonna, George Michael, cosas que nunca nos dejan de gustar y las revisamos bastante seguido”, revela Juliana. “También seguimos muy de cerca la movida del trap argentino como Dillom, Duki, María Becerra y Nicki Nicole. Me parece increíble que todos se inventan un personaje, así como nosotros lo hicimos en nuestro momento” , agrega.

En 2018 Miranda! se presentó en Lima en el festival Solaris. En el ‘line-up’ de aquel concierto, compartieron escenario con sus compatriotas y colegas de Él Mató a un Policía Motorizado y Los Auténticos Decadentes. Mientras este último grupo tocaba sus clásicas canciones, tanto Ale como Juliana se sumaron al baile y la euforia del público, pero desde el fondo del escenario.

Esa complicidad, no es solo por el hecho de ser compatriotas, sino porque consideran que Los Auténticos Decadentes hacen shows muy divertidos y realmente les da ganas de quedarse a verlos. “Es curioso porque nos vemos más fuera del país (risas) eso pasa mucho porque cuando ellos tocan digamos en Buenos Aires, no estamos nosotros y cuando tocamos en un festival juntos lo aprovechamos, tratamos de ir temprano para verlos y este tipo de actitudes es cada vez más común (en la industria musical argentina)”, reflexiona Ale Sergi.

Ambos consideran que antes la escena musical era un poco más áspera, pero esto ha ido cambiando. Hoy en día, los artistas del trap y rap argentino colaboran mucho entre ellos y se dan la mano. “Ves que uno saca una canción y todos en las redes lo apoyan, están ahí. Y cuando tocan en un concierto es lo mismo, los demás está ahí apoyando al costado” , complementa Juliana Gattas.

Resurgir

Con la pandemia todo se hizo más complicado. No poder dar conciertos, reunirse a grabar, componer ni pasar el rato fueron algunos de los obstáculos que Miranda! y todos los artistas del mundo enfrentaron. Sin embargo, Juliana recuerda que ellos intentaron “concentrarse en las cosas que sí podían hacer, como videos cada uno desde su casa y conciertos en línea para mantener la llama encendida”.

“También descansamos un poco de la gira, tomamos un respiro, pero este terminó volviéndose un poquito largo, ¿no?”, bromea Ale Sergi. Su disco “Souvenir” presenta dos colaboraciones. La primera de ellas es “Entre las dos”, en la que tocan junto a la chilena Javiera Mena, de quien son amigos desde hace varios años e incluso han tocado juntos en concierto.

“Nosotros compusimos desde cero con Javiera en esta misma sala donde estamos hablando. La compusimos sin saber para qué la íbamos a usar , simplemente por hacerlo. Cuando llegó el momento de hacer el disco le preguntamos si tenía ganas de cantarla y así quedó”, explica Ale Sergi sobre esta colaboración.

El otro tema en colaboración lo hicieron con el grupo pop de Barcelona, Sidonie. A raíz de un contacto con su sello discográfico, Sony, los miembros de Miranda! los escucharon y les gustó mucho lo que hacían. “En ese momento pensamos que podríamos hacer algo con ellos, preguntarles a ver si quieren porque no nos conocíamos”, cuenta Sergi.

“Nunca nos vimos en realidad, ellos grabaron las voces y todo en su estudio y nos mandaron cosas increíbles, hicieron arreglos muy buenos, porque esta canción la lanzamos originalmente nosotros como Miranda!”, señala Gattas. “ La parte final de la canción, con ese estilo medio barroco fue algo que nos sorprendió , no nos imaginábamos que alguien pudiese hacer eso con una canción”, agrega.

EL DATO

Miranda! se presentará este 26 de febrero en el Reactívate 6, a desarrollarse en el Arena Perú de Surco, al costado del Jockey Plaza. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/60. También hay boxes disponibles desde 4 personas a S/240.