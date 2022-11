La banda colombiana Morat ofrecerá tres conciertos en Lima este martes 29 y miércoles 30 de noviembre, así como el jueves 1 de diciembre. En un inicio, los shows se iban a llevar a cabo en el Arena Perú de Santiago de Surco. Sin embargo, y frente a los incidentes sucedidos la semana pasada, la producción decidió cambiar de local al Arena 1 de la Costa Verde en el distrito de San Miguel.

A través de Instagram, los miembros de la agrupación hablaron sobre el cambio de local y pidieron disculpas si esta decisión incomoda a sus fanáticos; aunque, recalcaron que era la única opción viable para no cancelar las presentaciones.

“Sabemos que no es óptimo lo que está pasando en Lima, pero creemos que es nuestro mejor momento en Perú, no podíamos dejar de tocar, no podíamos arriesgarnos a que nuestros conciertos se cancelaran. Son 60 mil personas que están esperando para escucharnos en Lima y estamos demasiado emocionados. Que sepan que de nuestra parte vamos a darlo todo para que valga la pena pese al cambio de recinto”, dijo el guitarrista Juan Pablo Isaza.

Asimismo, en los ´stories´ de Instagram, el bajista Simón Vargas agregó que “la recomendación de todos fue cambiar el venue porque las posibilidades de que se cancelara eran muy altas. Entonces, decidimos que tocaba hacerlo. Sabemos que este cambio es incómodo y nos cambia a todos los planes de lo que teníamos organizado. Sin embargo, estamos haciendo todo lo posible con nuestro equipo para que todo salga bien”.

Posteriormente, Morat publicó un extenso comunicado en dicha red social. “Debido al riesgo de que nuestros shows fueran cancelados como otros la semana pasada, la mejor opción es que cambiemos de recinto. Hay una parte que está por fuera de nuestro control, pero no queremos poner en riesgo de ninguna manera los tres conciertos que tenemos en su ciudad”, se lee en la publicación.

(Foto: Instagram @morat)

Cabe resaltar que la productora Fans & Music, encargada de los conciertos, ha manifestado que el Arena 1 cuenta con capacidad de hasta 23 mil personas. “Queremos que nuestros seguidores y los fans se queden tranquilos con la capacidad. También queremos comunicarles que sí habrá seguridad. Como policías, bomberos, serenazgo y más para salvaguardar la seguridad e integridad de todos”, puntualizó.