De Perú para el mundo. La artista nacional Nicole Favre estrenó su nuevo sencillo “Mala Manía” junto a los reconocidos raperos Aczino y Sabino y, en poco tiempo, ya tiene más de 200 mil reproducciones. La peruana admite que ha evolucionado, como persona y cantante, lo cual le ha permitido experimentar con su pasión y demostrar su talento.

En entrevista con El Comercio, Favre recalcó la necesidad que sintió de mantener la mente abierta para poder armar su camino dentro de la industria musical. Asimismo, destaca que el apoyo de sus seguidores ha sido fundamental y para ellos está preparando algunas sorpresas. Conoce más aquí.

—Tu más reciente estreno “Mala Manía” ya tiene más de 200 mil reproducciones, ¿Cómo nació esta canción?

Esta canción la hice hace aproximadamente un año pensando en invitar a algún rapero, y como la escribí en México, el primero que se me vino a la mente fue Aczino, que es el freestyler número uno en el mundo. Dije “sería como un sueño, sería espectacular”. Por casualidad, este 2022 una banda reconocida que se llama Moderatto me invita a la reversión que estaban haciendo de las canciones de RBD. Me llaman para “Ser o parecer”, con Aczino. Ese fue mi primer acercamiento con él. De ahí lo cantamos en el Auditorio Nacional de México. Ahí lo conocí por primera vez y hablamos de sacar algo juntos. Después, resulta que mi manager le manda mi canción a su manager y este estaba en el auto con el otro artista de la colaboración, que es Sabino. Él escuchó la canción y dijo “wow, yo también me quiero unir”. Para mí fue un ´home run´.

—¿Por qué surge el interés por experimentar con el rap?

De hecho, yo experimento con todos los géneros últimamente. Estoy con la mente abierta en todo sentido, tanto en mi vida personal como en la música. La Nicole Favre de hace cinco años no se hubiera atrevido, pero la del 2022 con 24 años sí le encanta experimentar. Si te metes a mi Spotify, te puede salir una balada o algo urbano. Con tal de tener mi esencia como artista, me siento libre de experimentar.

—¿Qué es lo que te ‘cambió el chip’ para arriesgarte con otros géneros?

Abrir mi mente, aprender a ser más ´open mind´ en todo sentido. La industria musical es un mundo totalmente diferente al mundo real. Yo, obviamente, tenía mi círculo cercano que teníamos las mismas creencias. Tú sales sola al mundo y te encuentras con todo tipo de creencias y gustos. Eso me ha ayudado mucho para crecer personalmente y a ser más abierta en la música. ¿Por qué no probar cosas nuevas? Antes le preguntaba a la disquera ´¿puedo decir una mala palabra en la canción?´. Y me decían que sí. He ido rompiendo esa cascarita (que me cubría).

—Estamos viendo que una herramienta muy útil para viralizar canciones es ponerlas en TikTok. Incluso tú has creado tu propia coreografía de “Mala Manía” y la subiste allí.

Sí, tengo a mi súper coreógrafa en México, allá está todo mi equipo. Voy muy seguido para grabar. Ella hizo la coreografía, pero yo le adapté algunos pasitos de TikTok. A los bailarines no les suele gustar mucho porque son dos mundos diferentes. Ella hizo la coreografía de la nada, nos la aprendimos para el video. Tuvimos un solo ensayo y salió bien.

—¿Qué opinas de esta alternativa? Desde tu experiencia, ¿TikTok capta más público que Instagram ahora?

Obviamente, creo que sí. Instagram te castiga un poquito con el ´engagement´. Es más difícil que un video en Instagram se haga viral. TikTok es esta nueva plataforma que para todos los artistas es una puerta, pero no tan fácil, aunque sí consigues más exposición. A ´tiktokear´ nomás, porque es una oportunidad.

—A finales de 2020, en medio de todo el caos que vivía el mundo, a ti te llegó una de las oportunidades más grandes de tu carrera: firmar con Universal Music. ¿Qué sentiste al saber que una disquera reconocida estaba apostando por tu talento?

Muy agradecida y contenta. Estuvimos casi todo el 2020 negociando entre idas y vueltas. Universal era mi disquera soñada, mi favorita porque varios artistas internacionales que admiro mucho están en ahí. Es mi casa favorita. Obviamente, tratando de llevar la bandera del Perú afuera. Esa es mi misión.

—Este 7 de julio se cumple el primer año desde el estreno de tu álbum debut “Y te lo digo yo”, ¿Qué es lo que ha cambiado en este tiempo en tu carrera? ¿Sientes que has crecido como artista?

Muchas cosas han cambiado. Siento que he madurado como persona y como artista. Ese álbum es especial para mí y es increíble. Amo cada canción que está ahí, pero no sé si en un futuro álbum repetiría lo mismo que hice. Siempre trato de seguir innovando con el reto de que continúe sonando a Nicole Favre. Ese es el reto que tengo.

—Te hiciste ‘viral’ por el cover que realizaste de la canción “Me Rehúso”. ¿Qué tan importante fue Danny Ocean para el inicio de tu carrera?

Súper importante. Para mí, al inicio de mi carrera fue como mi ´padrinito musical´. Contaba con él para todo. Le mandaba mis canciones, recibía ´feedback´, conversábamos mucho. ‘Pegarla’, en el sentido de tener un hit, no es fácil. No mucha gente conoce su historia, pero él (Danny Ocean) ha estado haciendo música por muchos años. Pegó “Me Rehúso” y de ahí no ha parado. Es un genio, lo admiro muchísimo.

—¿Has considerado experimentar con la salsa? Ahora Perú tiene a dos grandes representantes del género como Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia...

Sí, la verdad que he pensado incursionar en ese género en esta nueva etapa de Nicole Favre que estoy experimentando. Se me ha cruzado. Está en mi lista de ´to-do´. Me encantaría hacer una salsa.

—Así como te has presentado en el Auditorio Nacional de México, ¿Te has imaginado cómo sería realizar un concierto aquí en Lima en, por ejemplo, el Gran Teatro Nacional?

Sería un sueño para mí. De hecho, es una de las metas de este año hacer un concierto solo de Nicole Favre. Si no es este año, a inicios del próximo. Es lo que queremos, y lo que mis fans ya me están reclamando. Me encantaría hacer un concierto solo de Nicole Favre. Pero siempre toco en evento. No sé si lo pueda decir, pero le voy a abrir a un par de cantantes que van a venir a Perú que admiro mucho.

—Por último, y viendo los pasos que vienes dando a tu carrera, ¿Qué es lo que puede esperar el público de tu parte para este año? ¿vienen más canciones, colaboraciones?

Sí, estoy pensando en otro disco con toda esta mentalidad nueva que tengo y que estoy trabajando. Se viene una colaboración con un artista español al que quiero mucho y admiro bastante. Tiene una voz hermosa, que estén pendientes porque se vienen sorpresas.