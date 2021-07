Conforme a los criterios de Saber más

El género urbano ha logrado posicionarse como uno de los favoritos en distintas partes del mundo. A lo largo de los años, exponentes como Daddy Yankee, Nicky Jam, Yandel, Ivy Queen entre otros han logrado abrirse camino y dar paso a nuevos exponentes como Maluma, J Balvin, Karol G, Rauw Alejandro, Noriel y más.

Ahora, estos nuevos exponentes urbanos intentan mantener y superar lo hecho por sus referentes musicales. Tal es el caso del puertorriqueño Noriel, quien se abre camino en la industria con un el trap. Su más reciente lanzamiento ha sido “Mala influencia”, colaboración con Manuel Turizo, ha conseguido más de 5 millones de reproducciones en YouTube.

A través de una llamada desde Puerto Rico, el intérprete urbano habló con El Comercio sobre su más reciente lanzamiento y sus planes a futuro. Además, explicó porqué estuvo alejado de la música por casi dos años y elogió a Leslie Shaw, exponente peruana con quien le gustaría grabar una canción.

¿Cómo nace tu más reciente tema ‘Mala influencia’?

Este es un tema que nace un día normal que estaba en el estudio con (Manuel) Turizo, con él aparte de ser colegas tenemos una bonita amistad, así que fuimos a visitarlo, a escuchar su último álbum y decidimos hacer una canción nueva, desde cero con sus productores y quienes estaban ahí.

¿Cómo describirías esta canción al lado de Manuel Turizo?

Es un tema súper orgánico, el videoclip se grabó en Ciudad de México, lo hizo el director Nuno Gomes y estoy súper contento con el resultado. De verdad, estoy agradecido con todo el público que ha recibido bien la canción.

Este lanzamiento marca tu regreso a la música luego de casi dos años, ¿Cómo te has sentido con eso?

Si, ha sido duro. Estuve prácticamente casi dos años alejado por problemas legales que tuve con mi antiguo equipo de trabajo. Gracias a Dios todo se resolvió, lanzamos el primer sencillo, la primera propuesta al público y nos gustó mucho que la estén escuchando en todo el mundo.

¿Qué tanto afectó la pandemia a tu relanzamiento como cantante?

Nos afectó a todos, pero, en realidad, me ayudó de cierta forma. Yo pasaba mucho tiempo fuera de casa por el trabajo y por la pandemia pude compartir mucho con mi familia, compartir con ellos y me ayudó a encontrarme conmigo mismo.

Tu carrera empezó hace un par de años, pero tomó notoriedad tras el lanzamiento de “Cuatro Babys” con Maluma, ¿Qué significa esta canción para ti?

“Cuatro Babys” marcó un antes y un después en mi carrera. Es un tema que tuvo mucha controversia y eso la ayudó muchísimo para el éxito que tuvo... Con Maluma tenemos una bonita amistad y ya hemos hablado en varias ocasiones de trabajar juntos.

El trap no ha sido ajeno a las críticas por lo explícito de sus letras, ¿Qué opinas al respecto?

El trap es un movimiento que empecé con amistades y nunca pensé que iba a ser tan grande, gracias a Dios es algo que está dando mucho y estamos trabajando para llevarlo al próximo nivel. La crítica es buena, el día que uno haga algo y no lo critiquen es que lo está haciendo mal. Creo que hay música para todo el mundo, al que no le gusta que no lo escuche.

Has trabajado junto a exponentes como Bad Bunny, Nicky Jam, Yandel, Farruko y más, ¿Qué otros proyectos tienes con otros cantantes?

A mi me encanta mucho colaborar, trabajar con mis colegas. Se vienen muchas sorpresas, colaboraciones grandes. Por ahora no hay álbum, pero pienso que poco a poco iremos lanzando canciones y ya veremos.

¿Has pensado en trabajar con algún artista peruano? ¿Conoces a algún exponente nacional?

Si, claro. Leslie Shaw le mete durísimo . Hay panas por ahí que van bien. Aún no se ha dado la oportunidad de trabajar juntos, pero ni bien se de claro que sí, me gusta mucho colaborar y si es con ella mejor, es muy talentosa. Estamos en una etapa en la que cada país tiene un gran exponente, hay que seguir trabajando y estamos para seguir.

VIDEO RECOMENDADO

Mira el tráiler oficial de la segunda temporada de “Control Z”

Mira el tráiler oficial de la segunda temporada de "Control Z"