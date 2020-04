Óscar Avilés es un símbolo de nuestra música criolla, es reconocido y recordado por más de una generación como “la primera guitarra del Perú”. El también cantante, compositor, arreglista y productor discográfico peruano nació en el Callao el 24 de marzo de 1924 y murió a los 90 años, el 5 de abril del 2014.

Tras pasar más de tres meses internado en el hospital Edgardo Rebagliati, el corazón del querido y admirado Avilés Arcos dejó de latir la mañana del sábado 5 de abril. Fue sepultado en el cementerio Baquíjano del Callao, lugar que lució abarrotado de fanáticos que pugnaron por despedir a uno de los máximos exponentes de la música criolla en el Perú.

Su abuela materna fue su primera influencia en la música, ella fue la encargada de enseñarle a tocar sus primeros acordes. Además, su padre José Avilés Cáceres −destacado fotógrafo peruano− tocaba y cantaba música criolla en sus reuniones familiares y amicales.

Se dice que al inicio su padre se negó a que Óscar se dedicara a la música e incluso don Avilés Cáceres le prohibió tocar la guitarra por sus malas calificaciones, pero su pasión por la música quedó evidencia cuando fue encontrado dentro de un ropero tocando el instrumento musical.

En su adolescencia cursó clases de guitarra en el Conservatorio Nacional de Música, en paralelo con sus estudios de la escuela secundaria.

En 1942, participó en un concurso radial y ganó, desde entonces le empezaron a llamar “la primera guitarra del Perú”, título que conservó y lo acompañó durante el resto de su vida.

Más adelanté formó parte del trío “Los Morochucos”, con Alejandro Cortez y Augusto Ego Aguirre, su conjunto más representativo. Acompañó por más de 30 años a Chabuca Granda con la guitarra, incluso la intérprete de “La flor de la canela” le tenía mucho respeto y admiración que tiempo atrás, señaló que sin el maestro Avilés “el vals peruano hubiera muerto de tundete”.

Sin embargo, el dúo más importante fue el que formó con Arturo ‘Zambo’ Cavero. Juntos se encargaron de popularizar varios valses de Augusto Polo Campos, pero el más recordado por el pueblo peruano es el “Contigo Perú”, tema que para muchos se ha convertido en el segundo himno del Perú.

Incluso en estos días en los peruanos acatan la cuarentena impuesta por el gobierno para frenar la expansión de coronavirus (COVID-19), nuestros compatriotas han buscado animarse saliendo a sus ventanas y balcones a entonar el popular “Contigo Perú”.

Han pasado 6 años desde que Óscar Avilés Arcos falleció; sin embargo, su legado y aporte a la música son cosas que estarán presentes en el recuerdo popular por toda la eternidad. A continuación, recordamos una de las presentaciones más emocionantes de Óscar y el ‘Zambo’ Cavero, en la sede principal de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Óscar Avilés y el ‘Zambo’ Cavero hicieron vibrar al mundo

En 1987, Óscar Avilés y el Zambo Cavero llegaron a Washington (EE.UU.) para ser distinguidos como Patrimonio Artístico de América. En el escenario, los criollos interpretaron los clásicos “Y se llama Perú” y “Contigo Perú”, temas con lo que hicieron vibrar a los espectadores e emocionaron a miles de compatriotas.

Avilés describía aquel evento así: “Es uno de los momentos en que siento que todo se hizo por el Perú, la patria. La ley que siempre he llevado en mi vida es: primero Dios, segundo mi patria y tercero mi familia, solo así podemos llegar a tener esto, un recuerdo que se vive como si fuera el mismo momento”.

El épico momento quedó registrado en un video de YouTube que, actualmente, cuenta con más 500 mil reproducciones y con más de 400 comentarios. En los comentarios, los usuarios expresan su amor y admiración por los criollos peruanos.

“Si no derramas una lágrima o sientes un nudo en la garganta con esto, quizá no eres peruano”, “Imposible no llorar. TE AMO PERÚ”, “Para mí, la canción que mejor representa nuestros sentimientos”, escribieron algunos usuarios de YouTube

