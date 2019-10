Historias







¿Qué dice de los peruanos que sigamos cantando “Víbora, ese nombre te han puesto”? Dicen que no hay limeño que no ame la música criolla. La tradición que le canta al callejón de un solo caño y a la patria también le canta al desamor y a la mujer, no siempre de la mejor forma. ¿Podemos cuestionar la imagen que algunas tradicionales canciones criollas dibujan de las mujeres? Podemos y debemos.