La mayor fanática de Tamara de Lempicka, y una de sus principales coleccionistas, junto a Jack Nicholson y Barbra Streisand, es la "reina del pop" Madonna. La cantante incluso ha incorporado elementos de la estética de la pintora polaca en sus videos musicales "Express Yourself" (1989) y "Vogue" (1990), dirigidos por David Fincher.

En estos trabajos audiovisuales, inspirados en el Art Déco, aparecen referencias, por ejemplo, de la pintura "Portrait of the Duchess de la Salle", "The musician", "La Belle Rafela", "Nana de Herrera" y "Andromeda". Además, las siluetas que aparecen en "Vogue" hacen eco al estilo cubista y geométrico de Lempicka.

Asimismo, el video de "Open Your Heart" (1987) inicia con reproducciones gigantes de las pinturas de Lempicka, "Andromeda" y "La Belle Rafela", que Madonna había comprado.

La "reina del pop" también participó en la campaña de Louis Vuitton en 2009, fotografiada por Steven Meisel e influenciada por las fotografías de Man Ray y las pinturas de Lempicka. Frondosos fondos, cortinas, colores hiperrealistas, y por supuesto, posturas rígidas son una clara referencia a la estética de la artista polaca.