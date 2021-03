Entre las categorías más importantes que se darán en la gala de los Grammy 2021 está la de Canción del año. A diferencia de Grabación del año, en el que además del intérprete se premia también a los productores e ingenieros detrás de un tema, Canción del año está reservado para los compositores de la canción. Y en la competencia de este año tenemos a unos pesos pesados de la industria musical.

Comenzando con Beyoncé, quien busca romper récords en la gala de los Premios Grammy este año y coronarse como la artista femenina con más galardones en la historia. Para eso tiene a esta como una de las categorías para ganar - de un total de nueve nominaciones- con su canción “Black Parade”.

Pero sus rivales no se la dejarán fácil. Por el momento, la favorita para ganar el premio es la cantautora Taylor Swift y su canción “Cardigan”, parte de su álbum sorpresa “Folklore”, también nominado a la categoría de Álbum del año.

Una de sus mayores oponentes es la cantante británica Dua Lipa, cuyo tema “Don’t Start Now” ha sido un constante pedido en radios alrededor del mundo. Su disco “Future Nostalgia” también está nominado a Álbum del año.

Tampoco se puede descontar al joven talento que es Billie Eilish, cantante que en el 2020 barrió con los Grammy al llevarse 5 de las seis nominaciones, incluyendo la de Canción del año con su tema “Bad Guy”. Este año la artista regresa para repetir el plato con “Everything I Wanted”, tema nominado a tres categorías, así como también su canción “No Time to Die”, compuesta para la película de James Bond del mismo nombre.

Otros competidores por la gloria son la cantante H.E.R. y su tema “I Can’t Breath”, Post Malone con “Circles”, el rapero Roddy Ricch con “The Box” y el músico canadiense JP Saxe por su tema “If the World Was Ending”.

La ceremonia de los Premios Grammy 2021 se llevará a cabo este 14 de marzo a las 8 p.m. (hora del este). En Latinoamérica, será transmitida por la señal de TNT.

