Smash Mouth, la banda recordada por interpretar el éxito “All Star” en la cinta “Sherk”, llegará al Perú para ser parte del Festival “Juntos en Concierto” de este sábado. Los estadounidenses se subirán al estrado junto a otros 12 artistas internacionales y deslumbrarán con lo mejor de su repertorio musical.

La agrupación de rock alternativo fue fundada en 1994 en la localidad de San José, California. La idea surgió del músico veterano Steven Harwell, quien perteneció al antiguo grupo de rap llamado F.O.S. que consiguió un solo sencillo “Big Black Boots”.

Inicio de una carrera complicada

Harwell quería tener su propia banda de rock alternativo, por lo que convocó a Kevin Coleman, quien se convertiría en su mánager. Gracias a él, Greg Camp y Paul De Lisle se unieron al proyecto. Estos últimos formaron parte de Lackadaddy, una banda local de punk.

Su primer ensayo se realizó con el apoyo del manager en la batería. El nombre de Smash Mouth surgió gracias a un término de fútbol creado por el jugador de los Osos de Chicago, Mike Ditka, con el cual se describía un estilo duro de Rock-and-Roll.

Smash Mouth inició con el ritmo ska-punk y recién tomó notoriedad para 1996. El lanzamiento de su sencillo “Nervous in the Alley” llegó a sonar en la radio KOME de San José. Debido a ello, la banda firmó un contrato con la disquera Interscope Records. Posteriormente, llegaría su primer álbum “Fush Yu Mang” (1997) que incluyó 12 sencillos. Poco después, se une el tecladista Michael Klooster.

Sin embargo, su mayor reconocimiento de ese año sería con “Walkin’ In The Sun”, canción cuya letra presenta una visión irónica del movimiento hippie, junto a mensajes de paz y amor. Aunque, también hubo una mezcla musical con sencillos como “Disconnect the Dots” y “Let’s Rock”. Como resultado, el primer álbm se llevó la certificación de doble platino.

Casi tres años después, lanzaron su segundo disco “Astro Lounge” (1999) que tuvo un estilo más retro, alejándose así del ska-punk. Aunque, Greg Camp tuvo que trabajar de más para crear un sencillo que quedara en la memoria de los fanáticos y el mundo.

El éxito junto a “Sherk”

De esa manera surge “All Star”. La disquera le pidió a la mente creativa detrás de Smash Mouth que componga una canción que logre posicionarse en todas las radios. Es así que, Camp empieza a escribir la letra del éxito.

Inspirado en las cartas que recibían de sus seguidores, Greg Camp enviar un mensaje de apoyo a todos aquellos niños y adolescentes que sufren bullying en la escuela. “Eran marginados que querían pasar más tiempo en la clase de arte… No eran totalmente punks. No eran del rock. No eran practicantes de BMX. No eran skaters…. Eran chicos que se identificaban un poco con todas estas cosas o con alguna de ellas”, dijo a la radio WBUR en 2018.

Incluso, Greg decidió plasmar una vivencia personal en una de las líneas de “All Star”. “Ella se veía un poco tonta con sus dedos haciendo la forma de la ‘L’ en su frente”, se escucha en medio de la canción.

“Yo tocaba en bandas de covers y grupos para bodas, cosas así. Podía dormir todo el día y, ya sabes, beber por la noche, salir de fiesta, salirme… así que hubo muchos celos y ella me dijo: ´Eres un perdedor, amigo… ¿Qué vas a hacer, dormir todo el día? Esto va a terminar algún día. No vas a hacer esto el resto de tu vida. Vas a tener que crecer y conseguir un trabajo’”, comentó Camp a Rolling Stone en 2019.

La pegajosa canción se unió a la banda sonora de la película de Dreamworks “Sherk”. Aunque, por tratarse de un filme dirigido al público infantil, Smash Mouth dudó en entregarla; pero al final aceptaron. “Cuando dejas que tu canción entre en una película familiar, estás dentro del mundo Disney y fuera del mundo de la credibilidad”, recalcó Camp a la misma revista.

Y esa no sería la única canción que pertenecerían a la saga del famoso ´ogro verde´. Smash Mouth hizo una versión de “I´m a Believer”, éxito de la banda estadounidense The Monkees. “De repente, teníamos a gente vistiéndonos, maquillándonos, llevándonos a elegantes entregas de premios y cosas así. Ya no podíamos decir palabrotas, ni beber, ni fumar”, relataba Greg Camp a Rolling Stone.

Recordados por los memes y más polémicas

El guitarrista Greg Camp decidió abandonar el grupo en 2009 y, en consecuencia, la banda perdió a su principal compositor. Sin embargo, la agrupación de rock alternativo decidió seguir adelante con su carrera, pero tuvieron un declive. Aunque, su éxito “All Star” continuaba siendo tendencia en redes sociales y ellos se convirtieron en memes.

“Nunca nos hemos tomado a nosotros mismos tan en serio. Nos gusta la atención, así que, aunque es un poco tonto, por lo general se enfoca en nuestra canción ‘All Star’ y todavía se vende semanalmente como un loco. Así que damos por sentado el mal y aceptamos por completo el aspecto del meme”, recalcó el bajista Paul De Lisle a Inverso.

A pesar de querer resurgir dentro de la industria musical, Smash Mouth se vio envuelto en un escándalo. En medio de la pandemia del COVID-19 que azotó fuertemente en el mundo, y especialmente en Estados Unidos, la banda decidió ofrecer un concierto en una convención de moteros en Dakota del Sur el 9 de agosto de 2020.

Durante el recital, el vocalista Steve Harwell lanzó comentarios en contra de la enfermedad. Pero, eso no evitó que cerca de 250 mil personas contraigan covid. Sus antiguos fanáticos se indignaron por la irresponsabilidad de los músicos.

Pero eso no sería todo. Para octubre de 2021, el concierto que brindó Smash Mouth en Nueva York, el vocalista realizó el saludo nazi sobre el escenario. Los representantes de la agrupación estadounidense extendieron una explicación, publicada en New York Post. “Steve lleva lidiando con problemas médicos a largo plazo durante los últimos ocho años y, durante su último concierto en el Big Sip, sufrió varios síntomas conectados directamente con su situación”, decía el comunicado.

Tras los escándalos, a los que se sumaron ciertos problemas de salud, Steve Harwell se vio obligado a dejar la banda, la cual es liderada actualmente por Zach Goode, junto al único miembro original que queda: el bajista Paul de Lisle.

“Desde que era un niño, soñaba con ser una estrella del rock tocando en arenas con todas las entradas vendidas y he tenido muchísima suerte de poder vivir ese sueño. Para mis compañeros de banda, ha sido un honor tocar con ustedes durante todos estos años y no puedo pensar en nadie más con quien hubiera querido embarcarme en este salvaje viaje”, afirmó el vocalista a TMZ.

“Juntos en Concierto”

A pocas horas del Festival “Juntos en Concierto”, que se realiza este sábado 13 de agosto en el Estadio de San Marcos, se genera expectativa sobre la gran cantidad de artistas que subirán al escenario, entre los que está Smash Mouth.

El espectáculo más grande y esperado del 2022 tendrá como protagonistas, por primera vez, a trece artistas internacionales que han logrado posicionar sus canciones en los primeros puestos de las radios más importantes.

Danna Paola, Molotov, Piso 21, De La Guetto, Mario Bautista, Lenny Tavarez, María Becerra, Nio García, The Wailers, Mike Bahía, Alex Hoyer e Inner Circle junto a Smash Mouth serán los encargados de armar la fiesta.

Los seguidores de Smash Mouth podrán disfrutar de sus éxitos desde desde las 7:50 p.m. de este sábado, después de la presentación de la mexicana Danna Paola y, al finalizar, le darán el pase a la agrupación Molotov.