Hay canciones que nos recuerdan un viejo amor. Algunas nos inspiran a seguir adelante y superar obstáculos. Otras que nos hacen pensar en la vida y en sus maravillas y problemas. Pero hay canciones que nos recuerdan quiénes somos y esas canciones no se cantan con el diafragma o la garganta. Se cantan desde el corazón.

►Susana Baca se suma a la lucha contra la violencia hacia la mujer con el clásico “No Valentín”

►“El caos cobra vida”: la energía del rock and roll es capturada por la cámara de un peruano

Una de esas canciones es “Contigo Perú”, el himno nacional extraoficial compuesto por Augusto Polo Campos que ha sido reinterpretado por la cantante Susana Baca junto a la Orquesta Sinfónica de Músicos Migrantes compuesta por artistas venezolanos y peruanos.

“Es una canción que no siempre he cantado. Pero que esta vez sí me animé a cantar y me emociona hacerlo. Es tan poderosa su letra. Cuando dice, por ejemplo, “que se haga victoria nuestra gratitud” es algo que sientes muy en el fondo”, comenta la artista.

Esta versión de la canción es una iniciativa es lanzada por el Sistema de Naciones Unidas en el Perú, con el liderazgo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM y el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, junto al Teatro La Plaza.

“Estamos viviendo tiempos muy difíciles y los migrantes lo pasan peor, porque están alejados, o solos en otro país y muchos están desamparados o sin trabajo. Yo no soy una persona que suela emocionarse hasta las lágrimas, pero cuando escuché la canción en la voz de Susana no pude hacer otra cosa más que llorar por las emociones que te hace sentir”, comenta Alejandro Clavier, director de Sala de Parto del Teatro La Plaza.

La nueva versión de Susana Baca, grabada de manera remota y coordinada online, vía correos y transferencias de archivos digitales, invita a repensar el mensaje de la canción. Hay un momento en el que se logran nuevos significados en la letra y la música cuando se hace el ejercicio de cantarla como si la cantara un inmigrante en el Perú.

“El reto de los inmigrantes en el Perú es enorme. Y este proyecto tiene como fin visibilizar a la comunidad migrante en tierra peruana. Y elegimos la música porque es algo que puede emocionarnos a todos y nos invita a compartir esas emociones”, explica Jorge Baca, jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Una canción cantada de manera distinta es la mejor manera de repensar las cosas de las que nos habla. “Doy gracias al cielo por darme la vida” / “Eres muy grande y lo seguirás siendo” / “Y así triunfaremos, contigo Perú” son frases que imaginadas cantadas por migrantes en el Perú toman una nueva dimensión, una de agradecimiento, pero también de responsabilidad de los locales para ayudar y colaborar con los que necesitan de nosotros.

VIDEO RECOMENDADO

Susana Baca se suma a la lucha contra la violencia hacia la mujer con el clásico “No Valentín"