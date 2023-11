Que este miércoles hayan sido los invitados musicales del programa de Jimmy Kimmel –uno de los shows más vistos de la TV estadounidense– habla muy bien de su vigencia. Sobre todo para una banda que irrumpió hace 30 años en Suecia, tierra lejana pero creadora de fenómenos musicales como ABBA y Spotify.

Porque luego de tres décadas de actividad, The Hives ha sabido mantener su esencia punk rock en tiempos en los que muchos dicen que el punk y el rock ya son géneros muertos. Este año acaban de publicar su sexto álbum de estudio, el aplaudido “The Death of Randy Fitzsimmons”, en el que juegan con la supuesta muerte de su sexto integrante, un personaje misterioso que supuestamente se ha encargado de escribir todas sus canciones y que ahora con su ausencia marca una nueva etapa para la agrupación.

“Como tú bien dices, este es un disco que suena a un The Hives muy clásico”, nos dice Nicholaus Arson, guitarrista y fundador de la banda, cuando le hacemos notar que su nuevo álbum suena como si el tiempo no hubiera pasado por ellos. “Hay algunas cosas nuevas, que no sonaban así antes, pero en general creo que mantenemos una fórmula. Y aunque hablar de fórmula puede sonar despectivo, yo creo que una formula es solo una fórmula cuando la has perfeccionado. Si no, no pasa de ser una idea vaga”, agrega el músico.

Arson dice que tampoco le molesta en absoluto la etiqueta de ‘revival’ que se le suele achacar a su música. Confiesa sin empacho que lo suyo es inspiración de las bandas de los años 50, 60 y 70 que los marcaron y los siguen marcando. De Ramones a AC/DC. Y eso es algo que se deja sentir en la energía que derrochan en sus shows en vivo, marcados por los trajes uniformizados y los carismáticos arrebatos de su vocalista, Howlin’ Pelle Almqvist.

Segunda oportunidad

Ahora, The Hives cuenta los días para regresar al Perú luego de su primera presentación en el 2013. Aquella vez remeció el local de Scencia de La Molina, con Cuchillazo como teloneros. Esta vez, en cambio, serán el plato de fondo del Indie Rock Fest, festival en el que compartirán escenario con Airbag, Metric y otras bandas.

“Solo estuvimos una vez allá en Perú y realmente tenemos muchas ganas de volver –cuenta Arson–. ¿Qué puede esperar la gente de nuestro concierto? Nada más que lo mejor. Si puedes imaginar a la mejor banda en vivo del mundo, al epítome de lo que puedes ver en un escenario, eso somos nosotros. Nada menos que eso”.

Y es que la falsa modestia nunca ha sido un rasgo que caracterice a la banda, siempre orgullosa de ser considerada por los medios especializados como uno de los mejores shows en vivo del mundo. “La humildad nunca ha sido un problema para nosotros. Creo que el rock sin confianza en sí mismo no es tan interesante como el rock con confianza. Me gusta mucho eso”, remata el guitarrista. Y no tenemos duda de que su altanería, por suerte, está más que justificada.