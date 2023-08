Para el director Mikhail Page, “Velas de cumpleaños” es mucho más que una nueva y apasionante historia que llevará a las tablas. Es esa despedida a su padre que quedó pendiente. Es ese adiós que nunca se dio. “Cuando los personajes se despiden me acuerdo mucho de él porque murió en el momento más duro de la pandemia, en el que las despedidas no estaban permitidas (para evitar el contagio del Covid-19). Se toca la muerte como un tema triste y a la vez reconciliador, como una continuidad”, nos dice.

En 2022, la obra de Noah Haidle fue un éxito en Broadway con Debra Messing en el rol principal. En la versión peruana, Érika Villalobos es la protagonista.

“Como director de teatro siempre estoy leyendo diferentes obras, y cuando leí esta, me encantó. Es una historia universal, conectas fácil con ella desde cualquier lugar. Me parece que hubo una versión alemana, pero a esta parte del continente llega por primera vez”, comenta Page.

“Velas de cumpleaños” nos presenta la línea del tiempo de Ernestina Mirabilia. Desde sus 17 hasta sus 107 años. Nos muestra sus sueños, altibajos, momentos trascendentales de su existencia y cómo ciertos patrones suelen repetirse de generación en generación.

“Esta obra nos habla de una manera bella sobre la pérdida de un ser querido. Alguien se va, pero quedan sus hijos, nietos.... Generaciones nuevas van evolucionando. Es una suerte de permanencia para los que ya no están. Es como una especie de despedida que le estoy haciendo a mi padre. Es como un viaje de autodescubrimiento, en el que a veces no cumples tus sueños por dedicarte a cumplir los de tu familia; pero cuando miras atrás, dices que volverías a hacer lo mismo solo por tener a esas personas nuevamente en tu vida”, explica el realizador. “Y todo sucede dentro de una cocina porque la familia mantiene la tradición de hacer tortas. Se habla mucho de repostería. Durante el tiempo que dura la obra se va preparando una torta en vivo y todo el teatro se llena del olor del pastel”, detalla.

Érika Villalobos y Manuel Gold en "Velas de cumpleaños". (Foto: Mathis Willaerts)

Desafíos y retos

Llevar el peso de la historia y entender cómo piensa Ernestina ha sido un proceso enriquecedor y gratamente llevadero para Érika Villalobos, quien asegura que todo se dio de manera natural.

“No me costó entenderla porque soy un poco como ella. Siempre estoy pensando en hacer cosas para y por los demás. Soy feliz cuando los demás están felices. Soy detallista, soñadora, muy familiar. Ernestina quiso romper esquemas y revelarse contra el universo, pero la vida la llevó por otros caminos. Se dedicó a su familia. No cumplió sus sueños ni metas, pero les hizo la vida hermosa a todos. Es un personaje demasiado rico que llegó a mi vida en el momento preciso, pues desde que murió mi padre, entiendo más la muerte”, enfatiza la actriz y explica cuál es el reto más grande que enfrenta su personaje.

“Creía que lo más difícil sería hornear un pastel en vivo, pero no es así. Lo más complicado es pasar de 17 a 107 años porque hay que pasar de una postura a otra, y ya estoy sufriendo de dolor de espalda (ríe). Espero que con el tiempo, mi cuerpo se acostumbre”, subraya.

Completan el elenco de actores: Marisa Minetti, Manuel Gold, Macla Yamada, Eduardo Camino y Pold Gastelo.

La temporada de “Velas de cumpleaños” se inicia este 9 de septiembre en el Teatro Ricardo Blume, en Jesús María. La obra va de jueves a lunes a las 8 p.m. y domingos a las 7 p.m.. Las entradas están a la venta en Joinnus y en las boleterías del teatro.