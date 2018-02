Enrique Victoria, uno de los principales actores peruanos, falleció este domingo por razones no específicas. La noticia de su deceso fue confirmada por Carlos Victoria, el hijo del actor, quien en diálogo con RPP informó que el actor falleció en su casa la mañana de este domingo en compañía de su familia.

Por su avanzada edad, 92 años, el intérprete experimentó en sus últimas apariciones públicas diversos problemas de salud. A fines del 2015 sufrió una caída en pleno escenario durante una obra teatral que se presentaba en La Convención, en Cusco. Fue hospitalizado.

En junio del 2017, el también actor Carlos Victoria informó que su padre había sufrido un surmenage en noviembre del 2016, lo que agravó una artrosis severa en sus rodillas, impidiendo que el actor camine con mas frecuencia.

Para ese tiempo, según el relato de su hijo en una publicación de Facebook, don Enrique ya no se encontraba en condiciones de trabajar. "No es fácil para nosotros aceptar esto, pero no queda más remedio. Él no quiere recibir visitas ni llamadas", añadió Carlos Victoria.

Hasta el 2015, el primer actor se mantuvo muy activo en la escena actoral. En agosto del 2014 protagonizó, junto a Ricardo Blume y Carlos Gassols, el que su último filme: "Viejos amigos", una cinta que recibió buenos comentarios de la crítica y fue un éxito de taquilla: convocó a más de 470 mil espectadores y recaudó, según un informe de Cinencuentro, US$1,695,006.

Tráiler de la película "Viejos amigos" con Enrique Victoria. (Fuente: YouTube)

En una entrevista con la revista "Somos" de agosto del 2015, Enrique Victoria dijo que por su cabeza no pasaba el retiro. El actor aseguró que el dar una buena función, lograr que el espectador se vaya satisfecho de una sala o recibir un saludo, un comentario o una felicitación en la calle sobre su trabajo eran "satisfacciones tan grandes" que no las cambiaría "por nada".

Enrique Victoria nos hace un recorrido por su historia. (Fuente: Somos)

En su última publicación en Facebook, por el Año Nuevo 2017, el actor hizo una lista sobre las personas que él consideraba importantes en su vida y con las que estaba agradecido. En esta lista de personajes públicos se encontraban los actores Carlos Gassols, Pold Gastello , Bruno Odar, Ramón García, Alberto Ísola, Osvaldo Cattone y los políticos Alan García y Luis Castañeda Lossio, este último fue uno de los primeros en manifestar públicamente su pesar por su deceso.

Enrique Victoria, un gran amigo, ha pasado a la inmortalidad. Deja un enorme legado en el cine y teatro nacional, con casi 500 obras en su rica trayectoria, además de ser impulsor de la tan esperada Ley del Artista. La cultura peruana llevará tu recuerdo por siempre. pic.twitter.com/9t9UzKlECM — Luis Castañeda L. (@LuchoCastanedaL) 25 de febrero de 2018

Además de personalidades de la política como el ex presidente Alan García, los congresistas Francesco Petrozzi, Yeni Vilcatoma, Javier Velásquez Quesquén y el ex procurador Ronald Gamarra, la muerte de Enrique Victoria motivó mensajes de figuras del arte nacional.

"Quiero pensar que este viejo maravilloso murió de viejo, o quizás de puro maravilloso. Quiero pensar en lo que nos queda de Enrique para siempre: el recuerdo de esta risa que aquí vemos, el de sus papeles magistrales y el de su imperecedera voluntad de seguir luchando, pese a todos los pesares, por los derechos de los artistas del teatro. ¡Buen viaje, Enrique! ¡Y pásala bien y muy bien con tu Socio! Ah, me olvidaba, un encarguito, Enrique: dale un buen abrazo de mi parte a mi daddy, Reinaldo D'Amore. Y a mi maestro don Lucho Álvarez también", escribió en Facebook el dramaturgo Alonso Alegría.

Estos fueron otros mensajes de artistas tras el deceso de Enrique Victoria:

Enrique Victoria nos ha dejado hoy

Gracias por todo y respetos eternos a la familia y amigos mas cercanos✌🏻 — Germán Loero (@GermanLoero) 25 de febrero de 2018

En paz descanse, Enrique Victoria.

Gran actor. — paul martin peru (@paulmartinperu) 25 de febrero de 2018

Q.E.P.D buen viaje maestro Enrique Victoria, un abrazo a su familia. pic.twitter.com/EmA23HwKc9 — Cristian Rivero (@_CristianRivero) 25 de febrero de 2018