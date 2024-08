La recordada ‘Gaga’, Karen América, volvió al Perú y logró juntar a sus hermanas “Defectos”, ‘La sorda’ Patricia Alquinta y ‘La eléctrica’ Silvia Bardales, para rememorar por primera vez en un escenario la comedia que alcanzó gran éxito en la televisión nacional. La actriz de cine, teatro y televisión, Cecilia Tosso, interpretando a la “tía”, y el actor Raúl Beryón, en el rol del “doctor Kaproski”, completan este gran elenco.

“La familia defectos”, es el sketch que tuvo gran éxito en programas como “La gran revista” y “Risas y salsa” de Panamericana Televisión, logrando récord de sintonía en los años 90. Este nuevo montaje es un proyecto que hace realidad la popular actriz, Karen América, quien debuta en calidad de productora general de la puesta en escena, mientras que la dirección artística está a cargo del reconocido actor Raúl Beryón.

“La familia defectos” lanzó a la popularidad a Karen América en los años 90, pero sorpresivamente la actriz viajó a los Estados Unidos, donde se quedó a residir. Ahora vuelve al Perú con varios proyectos, y asegura que vuelve para quedarse. En ese sentido también anunció que próximamente protagonizará la película “Así no juega Perú”, con Manolo rojas, Miguel Vergara, Melcochita, Susan León, y otros nuevos talentos.

“Estoy muy contenta de reencontrarme con todas mis hermanas y vuelve La Gaga, a lo bestia, con la comedia de La familia Defectos, la película, si, la Gaga viene con todo y para quedarse”, dijo Karen América.

“Solo agradecer a Dios por permitirme hacer realidad este proyecto, que es el primero de muchos otros. Yo resido en los Estados Unidos desde hace 30 años, pero siempre vuelvo a mi país a nutrirme del cariño de mi público, que no me olvida. Gracias a mis hermanitas, Silvia y Patricia, a la gran Cecilia Tosso; a Raúl Beryón, por acompañarme en esta nueva aventura, una comedia donde tampoco faltarán bailes, música y canciones. ¡De taquito loco!”, acotó.

Patricia Alquinta agradeció emocionada este retorno de “La familia defectos”. “Hoy en esta fecha 2024, mi mente retrocede tantos años, que parece que fue ayer cuando el productor Guillermo Guille, nos miró a Karen, a Silvia y a mí para crear un nuevo sketch, “La familia defectos”, pudieron ser otras actrices pero él confío en nosotras y nos puso como mamá a la gran Jesús Morales”.

“Para mí fue un despegue en mi carrera, tenía 18 años cuando debuté como ´La sorda´ Y hoy nos reunimos para revivir esos momentos, emocionadas, felices y por qué no también asustadas de la respuesta del público. Hoy no está Jesús Morales, quien nos daba tanta seguridad y amor, pero tenemos a nuestra tía bella, la gran Cecilia Tosso que es un privilegio compartir el escenario con ella. Ya no tengo 18, pero espero que cuando vayan a vernos regresen junto a nosotras a esas épocas y disfruten de ´La familia defectos´ y también queremos conquistar a las nuevas generaciones”.

“La eléctrica”, Silvia Bardales, tampoco oculta su sentir por este retorno. “Hacer de nuevo ´La familia Defectos´ es retroceder en el tiempo, hasta el programa “La Gran Revista”, bajo la excelente dirección de Guillermo Guille en la época de oro de Panamericana Televisión; recibir el cariño del público fue muy gratificante. Y es lo que anhelamos recibir en estas dos presentaciones. Reencontrarme con mis hermanas defectos, siempre va a ser muy divertido”.

“´Mi conexión con ´La familia defectos´”

Por su parte, la actriz Cecilia Tosso nos dijo que “cuando Karen América me invita a formar parte de la historia recordé cómo me había divertido viendo los unitarios en televisión nacional. Compartir escena con magníficas compañeras de cine, teatro y televisión me permite seguir disfrutando de las nuevas obras a contar al gran público. Gracias a Silvia Bardales y a Patricia Alquinta por completar el elenco”.

Precisó que con solvencia, seguridad, buen guion y una sala dispuesta a pasarla bien, cuentan con los elementos suficientes para entretener y gustar a los asistentes en estas dos únicas presentaciones.

Raúl Beryón, y su doble rol

“Cuando Karen América me llamó desde USA diciéndome que quería hacer ´La familia defectos´ en vivo, me emocioné porque fue una secuencia muy vista, querida en los programas cómicos que batían récord de sintonía en Panamericana Televisión. Buscar un buen libreto, asumir un rol y dirigir a estas talentosas actrices hace que sea un reto fascinante. Se van a reír mucho y como saben los espectáculos en vivo son únicos”, afirmó.

El espectáculo se realizará en el Centro de Convenciones “Bianca” de Barranco el 17 y 19 de octubre próximo. Las entradas se encuentran a la venta en Teleticket.