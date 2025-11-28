WhatsApp volverá a hacer un recorte en su lista de dispositivos compatibles, y esta vez el impacto se sentirá desde el 1 de diciembre de 2025. La plataforma de mensajería, propiedad de Meta, realiza este tipo de ajustes cada cierto tiempo para asegurarse de que sus funciones, parches de seguridad y nuevas herramientas corran sin problemas en los equipos activos. Cuando un teléfono se queda demasiado atrás en hardware o en sistema operativo, mantenerlo operativo dentro del ecosistema termina siendo insostenible.

En su Centro de Ayuda, la aplicación advierte que los usuarios reciben avisos previos antes de que su sistema operativo quede fuera de soporte. Ese mensaje suele aparecer varias veces para invitar a actualizar el software, ya sea en la sección Acerca del dispositivo (en Android) o en Información (en equipos de Apple). Si el equipo ya no puede instalar versiones recientes, entra directamente en la lista de afectados.

Celulares que pierden compatibilidad con WhatsApp en diciembre de 2025

La aplicación funciona en dispositivos con Android 5.0 o versiones posteriores, además de aquellos que puedan recibir mensajes SMS o hacer llamadas. Si tienes un iPhone, necesitas al menos iOS 15.1 o una versión más reciente para usar la app.

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

El iPhone 6 Plus ya no podrá ejecutar WhatsApp, incluso si intenta actualizar el sistema. | Crédito: Apple

Samsung

Galaxy J2

LG

LG V10

LG G3

Motorola

Moto G

HTC

One M8

El HTC One M8 también quedará sin acceso a WhatsApp por no cumplir con las versiones mínimas requeridas. | Crédito: HTC

Sony

Xperia Z3

Xperia Z2

Qué pasará si tu teléfono está en la lista

Si tu dispositivo aparece en este listado, lo ideal es migrar a un modelo más reciente que pueda recibir actualizaciones constantes y ejecutar la app sin limitaciones. Cuando un equipo queda fuera de soporte, WhatsApp empieza a mostrar señales claras: lentitud, cierres inesperados, errores al cargar chats y, lo más preocupante, un aumento en la vulnerabilidad frente a software malicioso.

Si cambiar de teléfono no es una opción inmediata, todavía puedes usar WhatsApp Web o la versión de escritorio, siempre que tu cuenta siga activa en un dispositivo compatible. Una vez que el teléfono deje definitivamente de ser apto, estas alternativas también dejarán de funcionar.

Actualmente, la app es compatible con Android 5.0 o posterior y con iPhones a partir de iOS 15.1. Todos los equipos que no alcancen estas versiones mínimas serán los que se queden sin acceso a partir de diciembre de 2025.

