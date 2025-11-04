Este 4 de noviembre, varios usuarios reportaron problemas con WhatsApp Web, la versión de escritorio del popular servicio de mensajería, que sufrió una caída temporal y dejó a muchos sin acceso a todas sus conversaciones. Aunque la interrupción podría explicar parte de los inconvenientes, existe también una causa frecuente que no tiene que ver con fallas del sistema, sino con un ajuste dentro de la propia aplicación.

La compañía Meta no actualiza con tanta frecuencia la versión para navegadores de WhatsApp, por lo que no siempre replica las mismas configuraciones del teléfono. Esto hace que algunos chats, por ejemplo, los archivados, no se muestren de inmediato al abrir la sesión en el ordenador. Si notas que faltan algunas conversaciones al vincular tu cuenta, no entres en pánico: no es un error del sistema, y puedes solucionarlo fácilmente desde tu celular.

Cómo hacer que tus chats aparezcan nuevamente en WhatsApp Web

Abre WhatsApp Web desde el navegador que prefieras. Identifica cuál es la conversación que no aparece o que parece “oculta”. Abre la app móvil de WhatsApp en tu teléfono. Entra en la sección “Archivados” y busca el chat en cuestión. Mantén presionada la conversación hasta que quede sombreada. Pulsa el ícono de carpeta con una flecha hacia arriba para desarchivarla. Finalmente, cierra sesión en WhatsApp Web y vuelve a vincular tu cuenta.Una vez hecho esto, el chat volverá a mostrarse en la lista principal de conversaciones.

No necesitas descargar aplicaciones adicionales ni eliminar extensiones de Chrome. Solo asegúrate de que tu teléfono esté vinculado correctamente y que el chat no esté archivado.

Qué significa el arroba (@) en tus chats de WhatsApp Web

Si participas en grupos de WhatsApp, es probable que veas el símbolo “@” con frecuencia. No se trata de un error ni de algo que presionaste sin querer. Este ícono aparece únicamente cuando alguien te ha etiquetado en una conversación grupal.

Su función es simple: avisarte que tienes un mensaje directo dentro del grupo, incluso si lo has silenciado. Basta con entrar al chat para que el símbolo desaparezca. Cabe destacar que el etiquetado solo funciona en grupos, no en chats individuales, y tú también puedes mencionar a otros miembros escribiendo “@” seguido del nombre del contacto.

En resumen, si hoy notaste que tus conversaciones no aparecen en WhatsApp Web, primero ten paciencia por la caída general del servicio. Pero si el problema persiste, revisa si has archivado los chats: ese pequeño ajuste puede ser la causa detrás del misterio.

