Las fotos que parecen cobrar vida pronto formarán parte de tus chats de WhatsApp. La plataforma de mensajería está preparando una nueva herramienta que permitirá enviar imágenes con movimiento y sonido, una experiencia más cercana a un pequeño video que a una foto tradicional.

Se trata de las conocidas Live Photos de WhatsApp, un formato que captura unos segundos antes y después de presionar el botón de disparo, conservando tanto el audio como el movimiento. Este tipo de imágenes ya es popular entre los usuarios de iPhone. Ahora, Meta busca integrarlo de forma nativa en su aplicación de mensajería.

Según el portal especializado WaBetaInfo, algunos usuarios de iOS ya prueban esta novedad en la versión beta 25.24.10.72 a través de la plataforma TestFlight. En esta etapa de prueba, cuando alguien envía una Live Photo, el destinatario recibe el archivo con su formato original y un pequeño ícono que indica que la imagen incluye movimiento.

Algunos usuarios de iOS ya prueban la función en la versión beta 25.24.10.72, mientras que en Android comenzó a evaluarse en agosto. (Foto: stockcam / iStock) / Daniel Sambraus

La función no se limita a la visualización, ya que el receptor puede guardar la Live Photo en su galería y conservará el efecto dinámico dentro de la app Fotos de iOS, de modo que la “memoria en movimiento” se mantiene en todas las aplicaciones compatibles.

Aunque primero se detectó en Android durante agosto, dentro de la actualización beta 2.25.22.29, WhatsApp planea que esta característica esté disponible en ambos sistemas operativos. Así, tanto quienes usan iPhone como los que tienen dispositivos Android podrán enviar y recibir estas fotos animadas.

Anteriormente, la única forma de enviar una Live Photo con algo de movimiento era enviándola como un GIF, lo que resultaba en una calidad inferior y la pérdida del audio. El nuevo soporte nativo elimina esa característica.

Las fotos podrán enviarse con o sin movimiento, y el archivo conservará su formato dinámico en la galería del receptor. (Foto referencial: Freepik)

Además, la empresa pensó en quienes prefieren imágenes estáticas. Antes de compartir la foto, el usuario podrá desactivar el movimiento y enviarla como una imagen fija. Esta opción aparecerá en la galería, junto al interruptor de envío en HD, y también en el editor de dibujos.

Por ahora, solo un grupo reducido de personas tiene acceso a la herramienta mientras se realizan ajustes finales. WhatsApp irá ampliando el despliegue de esta función de forma gradual en las próximas semanas a medida que confirme su correcto funcionamiento.

Por ahora solo un grupo reducido tiene acceso, pero se espera que la función se despliegue gradualmente en las próximas semanas. (Foto: Matthias Balk / picture alliance vía Getty Images)

¿Cómo descargar la última versión de WhatsApp?

Para descargar la última versión de WhatsApp, lo ideal es dirigirte a las tiendas oficiales de tu sistema operativo.

En Android, abre la aplicación Google Play Store, escribe “WhatsApp” en el buscador y, si aparece el botón Actualizar, tócala para instalar la última versión. En iPhone, entra en la App Store, busca “WhatsApp Messenger” y presiona Actualizar si hay una nueva edición disponible.

Si prefieres la versión beta o no ves la actualización de inmediato, puedes visitar el sitio oficial whatsapp.com/download para descargar el archivo APK en Android, recordando habilitar previamente la instalación de aplicaciones de origen seguro.

En iOS, las betas solo se obtienen mediante TestFlight, cuando hay cupos disponibles.Siempre es importante usar fuentes confiables para evitar archivos modificados o inseguros.

