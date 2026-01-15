Hay quienes son ‘team frío’ y son felices disfrutando de la nieve o climas gélidos; sin embargo, un gran grupo prefiere el sol y siempre que tiene oportunidad de programar vacaciones opta por destinos cercanos al mar. Si estás dentro de este grupo, estoy segura que no solo te preocupas por llevar siempre tu mejor traje de baño, lentes de sol y protector solar, sino también todos aquellos artículos que harán más divertida tu experiencia y te permitirán guardar grandes momentos. Uno de estos, sin duda, es tu celular y si eres habitual visitante de la playa o piscina, de seguro has notado que en ciertos momentos tu equipo tiende a calentarse demasiado y hasta sientes que te quema las manos al tocarlo. Esto llegará a su fin con los prácticos consejos que te traigo de la mano de los expertos en tecnología .

Si en los próximos días tienes un viaje programado o simplemente disfrutarás del fin de semana con actividades al aire libre, escapando de la rutina diaria en el hogar, toma en cuenta estas recomendaciones porque en ellas los smartphones se exponen a condiciones peculiares como altas temperaturas, radiación solar, humedad y polvo, los cuales pueden afectar su funcionamiento y su vida útil.

“Todo usuario de un dispositivo móvil debe conocer los riesgos asociados al clima que pueden perjudicar el rendimiento y la durabilidad de los equipos. Por ello, es importante que cada uno tome las medidas para una mejor conservación de sus celulares”, indica Jhair Olave, especialista de entrenamiento de vivo Smartphone.

En espacios como playas o al aire libre, el agua, arena y polvo pueden afectar el funcionamiento de un smartphone. (Foto: Freepik)

Cómo proteger tu celular en climas cálidos

Evitar el sobrecalentamiento mediante ajustes propios

En climas cálidos, el smartphone puede verse exigido por el uso continuo de sus componentes internos. Para prevenir el sobrecalentamiento, el propio equipo ofrece distintas opciones que permiten regular su funcionamiento. Reducir manualmente el brillo de la pantalla, activar el modo ahorro de energía, cerrar aplicaciones en segundo plano y desactivar funciones que no se estén utilizando —como GPS, datos móviles, Bluetooth o Wi-Fi— contribuye a disminuir el consumo de recursos y mantener un desempeño más estable, incluso cuando el usuario se encuentra expuesto al sol o en ambientes de calor intenso.

Proteger el equipo del contacto con agua y arena

En espacios como piscinas o al aire libre, el agua y polvo pueden afectar el funcionamiento de un smartphone. Como recomendación general, es importante evitar el contacto directo con estos elementos, no usar el equipo con las manos húmedas y realizar una limpieza adecuada en caso de exposición, como parte de un cuidado preventivo que permita prolongar su vida útil. Sin embargo, el vivo Y21d destaca por contar con certificación IP68 e IP69, lo que le permite aguantar inmersiones en agua de hasta 1.5m de profundidad, salpicaduras y polvo. De esta forma, el usuario estará más tranquilo en entornos exigentes.

Mantener los puertos y la pantalla debidamente cubiertos

Los puertos de carga, la bandeja SIM y la pantalla son zonas sensibles frente a la humedad y a la acumulación de polvo o arena, especialmente durante actividades al aire libre en verano. Como medida preventiva, se recomienda utilizar fundas protectoras, láminas de vidrio templado y evitar exponer estas áreas a líquidos o partículas finas, contribuyendo así a reducir posibles daños en cualquier smartphone. En algunos modelos se incorpora una estructura con triple protección contra el agua, que incluye sellado interno y refuerzos en componentes clave, ofreciendo una capa adicional de seguridad que ayuda a minimizar el ingreso de líquidos y polvo incluso en escenarios más exigentes.

Evitar cambios bruscos de temperatura

Al igual que las personas, los dispositivos móviles deben evitar exponerse a contrastes repentinos entre temperaturas altas y bajas, dado que puede generar condensación interna. Esto último puede generar la formación de óxido en los componentes, afectando el rendimiento del equipo. Para prevenirlo, se recomienda contar con un case que no cubra las ranuras del dispositivo, así como esperar unos minutos antes de usarlo al ingresar a un lugar caliente desde el frío, y viceversa. En caso se sospeche de este tipo de problemas, lo recomendable es acudir a un centro de servicios autorizado.

En una temporada marcada por los viajes y las actividades al aire libre, el cuidado del smartphone se vuelve parte de la planificación. Contar con dispositivos diseñados para afrontar el contacto con el agua, el polvo y el uso intensivo, como el Y21d, permite a los usuarios disfrutar de la experiencia, siempre que se acompañe de un uso responsable y medidas básicas de protección frente a las condiciones propias del verano.

