Uno de los dispositivos que me ha llamado la atención, desde que lo saqué de la caja, es el Motorola Razr 50 Ultra, el terminal plegable que se caracteriza por contar con una pantalla externa mucho más grande que la de sus competidores. ¿Qué hay de sus cámaras, batería, y diversidad de funciones? Aquí te cuento todo en esta completa review.

DISEÑO

El cuerpo del Motorola Razr 50 Ultra es bastante notable. Además de doblarse en dos y de ocupar poco en el bolsillo, el dispositivo tiene un chasis hecho de cuero vegano completamente verde, lo que hace que su textura sea bastante rica al tacto. Asimismo, los bíseles son también de tonalidad verde, dándole una estética en conjunto.

Su pantalla pequeña no se queda limitada en un simple rectángulo, sino que se extiende por completo, casi de extremo a extremo, permitiendo no solo usar tus apps favoritas, sino también otorgándole versatilidad al momento de tomarte una foto con las cámaras principales, tanto el lente estándar como el ultra gran angular.

El cuerpo del Motorola Razr 50 Ultra es bastante notable. (Foto: Rommel Yupanqui)

En sus bordes ubicamos los botones de volumen, el de encendido y apagado que funciona como lector de huella, la ranura para la SIM Card y el puerto USB Tipo-C. Ya en su interior, al abrir la bisagra, quizá se nota un poco el pliegue. Sin embargo, conforme te vas acostumbrando, no lo notarás, pese a que está allí.

Es bastante resistente y se nota que lo han dotado de más herramienta porque se siente seguro. Su pantalla plegable tiene un pequeño orificio, donde se halla la cámara para tus selfies. Si bien puede ser buena, te aconsejo mejor emplear las que están afuera.

En sus bordes ubicamos los botones de volumen, el de encendido y apagado que funciona como lector de huella, la ranura para la SIM Card y el puerto USB Tipo-C. (Foto: Rommel Yupanqui)

Un único detalle en contra es que las huellas dactilares se pegan demasiado en la display interna. Pero lo bueno es que es sumergible al agua por hasta 30 minutos, así que no hay problema si es que se te derramó algún líquido en el celular.

PANTALLA

La pantalla externa es muy similar a la de su hermano, el Razr 40. La ventaja es que ahora llega con 165 Hz de tasa de refresco y se le aumenta el brillo, alcanzando los 2400 nits. Sus colores son bastante potentes gracias a su display AMOLED.

La medida de este panel, el cual viene protegido por Corning Gorilla Glass Victus, es de 4 pulgadas y viene con una resolución de 1272 x 1080 píxeles, generan que se adapten cómodamente los videos y todas las aplicaciones que desees visualizar.

El dispositivo puede soportar los 165 Hz de tasa de refresco en ambas pantallas. (Foto: Rommel Yupanqui)

Desde allí también podrás observar tus series favoritas sin la necesidad de abrir o desplegar el panel principal. Lo bueno es que hay opción a abrir los videojuegos, aunque resulte un poquito incómodo jugar, por lo menos los de carreras son más que buenos.

Pasando al lado de la pantalla interna, esta es de 6.9 pulgadas. Eso sí, la notarás más delgada que los celulares planos. Está hecha de plástico y también tiene 165Hz de tasa de refresco, por lo que las animaciones las verás más rápido que de costumbre. Mientras que en el tema de los colores, lleva HDR10+, siendo estos más naturales y gozan de contraste no tan exagerado.

Los colores, lleva HDR10+, son naturales y gozan de contraste no tan exagerado. (Foto: Rommel Yupanqui)

En el apartado del brillo, no hay imposibilidad de visualizar tus videos en la calle o jugar, porque se le potencia con 3000 nits. Si bien se producen reflejos al momento de que miras algún clip de YouTube o cualquier plataforma streaming, hay que tener mucho cuidado con la grasa de los dedos porque se pegan con facilidad.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Motorola Razr 50 Ultra será capaz de actualizar su sistema operativo hasta por tres años, eso quiere decir que contará hasta Android 17. De fábrica viene con Android 14 casi en estado puro, permitiendo que todo sea mucho más rápido y sin errores intempestivos. Asimismo, la compañía no le añade aplicaciones presinstaladas a tu terminal, por lo que eso es bueno, ya que, algunas de ellas, a veces ni se pueden eliminar.

En el apartado del procesador, cuenta con Snapdragon 8s Gen 3, dotándolo de velocidad no solo en el uso cotidiano de aplicaciones simples, sino también en los videojuegos. No notarás calentamiento en extremo y, por lo general, hay un balance de enfriamiento rápido al momento de abrir apps pesadas o renderizar los videos.

El Motorola Razr 50 Ultra será capaz de actualizar su sistema operativo hasta por tres años, eso quiere decir que contará hasta Android 17. (Foto: Rommel Yupanqui)

Pienso que su almacenamiento es más que suficiente, pues lleva 512 GB en total, aunque también hay una versión de 256 GB. Mientras que en lado de la RAM, tienes 12 GB, mismas que se pueden ampliar hasta 12 GB más, obteniendo así hasta 24 GB.

En el lado de los videojuegos, me ha gustado la forma en cómo apps como Genshin Impact se adaptan para bien. A pesar de que tenemos una pantalla más alargada, eso no es impedimento para sostener mal el móvil. Las pulsaciones son rápidas y no hay demora en la reacción de los personajes. Puedes visualizar los ataques y los hechizos en todo su esplendor tanto en los 30 como en los 60 fotogramas por segundo. Tampoco he notado el calentamiento que otros celulares ‘sapito’ emiten, incluso, no hay que esperar mucho en que cargue la aplicación, aunque también dependerá de la velocidad de tu internet.

Puede ejecutar juegos en ambas pantallas sin demora. (Foto: Rommel Yupanqui)

A diferencia del juego anterior, en Fortnite sí hubo un pequeño retraso cuando pulsabas sobre los botones para atacar al personaje. Resulta que con un solo toque no veías ningún tipo de acción, mientras que con dos toques rápidos recién se movía o podía enfrentarse a los demás. Igualmente, sucedió cuando abría los cofres. Eso sin desmerecer que los 60 fotogramas por segundo y la calidad gráfica con la que actuaba el videojuego. La textura y la colorización estaba bien implementada.

CÁMARAS

Las cámaras del Motorola Razr 50 son más que suficientes. Tiene un estándar de 50 megapíxeles y un telefoto, bastante pedido para que hagas zoom de hasta 2X, también de 50 megapíxeles. Mientras que en el caso del sensor interno, para los selfies, es de 32 megapíxeles.

El lente principal brinda niveles de detalle bastante llamativos y sobresalientes. Aunque hay un nivel de contraste que puede gustar a muchos, aunque otros lo verán demasiado saturado. Por lo menos tienes esa posibilidad de desactivar el HDR.

Así toma las fotos el Motorola Razr 50 Ultra. (Foto: Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Motorola Razr 50 Ultra. (Foto: Rommel Yupanqui)

También el hecho de que la colorimetría se represente fielmente con la realidad genera un plus más. Aunque cuando hay cierta nubosidad, puede que la imagen salga más oscura de lo normal, generando que debas emplear el regulador de brillo.

Al caer la tarde, se puede lograr con exactitud los colores del sunset, sin maltratarlos. Además los disparos son rápidos. No hay demora entre sacar el dispositivo y presionar el obturador. Aunque es posible que sí demores un poco en abrir el terminal y enfocar.

En cuanto al zoom, me ha gustado el hecho de que Motorola haya apostado por este tipo de lente y no un ultra gran angular. El hecho de que puedas hacer hasta 2X de zoom sin deformidad o cortes en la imagen es una buena idea. No hay pérdida en la calidad de la imagen ya que tiene la misma cantidad de megapíxeles, y no sufrirá de ningún tipo de ruido.

Así toma las fotos el Motorola Razr 50 Ultra. (Foto: Rommel Yupanqui)

Si bien la cámara te permite hacer hasta 10X de zoom, este ya de por sí es digital. En la noche no hay ningún tipo de problema para el Motorola Razr 50 Ultra. La cámara se adapta rápidamente a la oscuridad, permitiendo ingreso de luz usando el HDR y buena exposición en los objetos. No hay demasiada pérdida de color ni molestias en los gránulos.

Así toma las fotos el Motorola Razr 50 Ultra. (Foto: Rommel Yupanqui)

Creo que la cámara para selfies puede estar de más, aunque allí está para tus videoconferencias, por ejemplo. Lo que más empleé fue la principal para tomarme esos selfies con alta resolución. Lo bueno es que puedes ver el resultado en la pantalla pequeña.

BATERÍA

Creo que su talón de Aquiles se encuentra aquí. La energía del Motorola Razr 50 Ultra es de 4000 mAh. Cargarlo no es imposible, porque la caja viene con enchufe de 45 W en la caja, además de su cable de transferencia de archivos.

Podrás tener el 50% en 26 minutos, mientras que el 100% lo alcanzarás en menos de una hora. Sin embargo, al momento de emplearlo, el dispositivo puede que dure cerca de 11 a 12 horas en promedio mientras haces labores cotidianas como leer el WhatsApp, ver videos, escuchar música y recibir llamadas.

Mientras que si eres un usuario netamente gamer, puede que todo dure aproximadamente 5 a 6 horas aprox, ello combinándolo con pausas. De igual modo, si grabas demasiado contenido, igual llega a las 6 a 7 horas aproximadamente.

CONCLUSIONES

El Motorola Razr 50 Ultra destaca por implementar una pantalla externa mucho más grande que sus competidores. Adicionalmente se puede abrir todo el contenido y apps que deseas.

El color y la textura del cuero vegano hace que este terminal sea el más vistoso y compacto en el tema de los celulares ‘sapito’.

Me ha gustado el hecho de que cuente con buena autonomía y performance. No decae en ningún momento.

Hay que tener un poco de cuidado solo con la pantalla interna, pues, pese a que tiene los frames reforzados, se llena con facilidad de huellas dactilares.

Otro factor a su favor es que dentro de la caja encontrarás los Motorola Buds, audífonos inalámbricos para disfrutar de toda la música que desees.

El Motorola Razr 50 Ultra se vende en Perú a 4599 soles.