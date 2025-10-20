Britney Spears afirmó haber sufrido “daño cerebral” mientras continúa la polémica por el libro de memorias de su exesposo Kevin Federline, titulado “You Thought You Knew”.

La cantante compartió un extenso mensaje en Instagram, donde relató un episodio traumático que, según ella, le dejó secuelas físicas y mentales profundas.

Spears hizo referencia a lo relatado en su libro de 2023, “The Woman in Me”, escribiendo: “Tuve una experiencia traumática, como algunos saben, al final de mi libro, donde durante cuatro meses ya no tenía mi puerta privada y, de forma ilegal, se me obligó a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún lado.”

La artista, de 43 años, aseguró que este confinamiento dañó su cuerpo y su conexión interna.

La cantante afirmó que el haber sido confinada destruyó su bienestar físico y mental, aunque asegura estar agradecida de seguir viva. (Foto: Danny Moloshok / AP)

Además, Britney explicó que esa etapa “lastimó mi cuerpo” y que “la lógica y la atención plena en mi cuerpo como UNO fueron asesinadas y destruidas al 100 por ciento.”

También reveló que no pudo bailar ni moverse durante cinco meses, algo que le afectó profundamente: “No pude bailar ni moverme durante 5 meses… de todos modos, sé que mis publicaciones y mis bailes parecían tontos, pero me hicieron recordar cómo volar.”

En su mensaje, agregó que siente que perdió su libertad y estabilidad mental: “Siento que me quitaron las alas y que me ocurrió daño cerebral hace mucho tiempo, al 100 por ciento… Por supuesto, he superado ese momento difícil de mi vida y estoy bendecida de estar viva.”

A pesar de lo vivido, Spears asegura estar enfocada en seguir adelante.

Las revelaciones ocurren mientras su exesposo Kevin Federline lanza un libro donde hace fuertes acusaciones sobre su comportamiento.(Foto: VALERIE MACON / AFP)

La intérprete de “Toxic” finalizó diciendo que, aunque algunos puedan considerar sus palabras como algo sin importancia, su intención es aportar verdad en medio de la desinformación: “Puede que mi publicación suene tan tonta, pero estoy trayendo sustancia a la mesa en medio de toda la basura que se está propagando sobre mí.”

La publicación estuvo acompañada de una foto suya montando a caballo, con el torso descubierto parcialmente y luciendo un sombrero de vaquero.

Estas declaraciones se producen al mismo tiempo que Kevin Federline se prepara para publicar un libro donde realiza graves acusaciones contra Britney.

El exbailarín asegura que ella observaba a sus hijos dormidos “sosteniendo un cuchillo en la mano”, que consumió cocaína mientras los amamantaba, que golpeó a su hijo mayor y que “deseaba que los niños estuvieran muertos.”

Spears respondió diciendo que su ex está intentando hacer “un negocio con su dolor”. (Foto: AFP)

Además, afirmó que Spears está “corriendo hacia un final trágico” debido a su comportamiento errático.

Federline escribió en su libro: “Desde donde estoy, el reloj está corriendo y estamos cerca de la última hora. Algo malo va a suceder si las cosas no cambian, y mi mayor miedo es que nuestros hijos se queden recogiendo los pedazos.”

Spears negó rotundamente las acusaciones y afirmó que su ex solo busca “sacar provecho de mi dolor”, declarando: “Si realmente amas a alguien, no lo ayudas humillándolo. Lo que me asustó fue lo serio y enojado que se puso; la gente no tiene idea, es mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar.”

También afirmó que el padre de sus hijos “me odia” y debe tener “una ira profunda para literalmente decir las cosas que está diciendo.”

Lo que debes saber sobre “You Thought You Knew”, libro de Kevin Federline

El libro “You Thought You Knew” es una memoria del bailarín y DJ Kevin Federline, conocido por su matrimonio con Britney Spears. En este libro, Federline comparte detalles de su vida familiar y su relación con la cantante, buscando desmentir las acusaciones de que se aprovechó financieramente de ella. El texto será lanzado el 21 de octubre de 2025.

